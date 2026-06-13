Raviwar Ke Niyam: सूर्य देव को अर्घ्य देते समय जल में मिला लें ये 5 चीजें, चमकेगी किस्मत और शुरू हो जाएंगे अच्छे दिन

सूर्य देव को अर्घ्य देना सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि जीवन में ऊर्जा और तेज बढ़ाने का माध्यम है। सुबह सूर्योदय के समय दिया गया अर्घ्य पूरे दिन की सकारात्मकता तय करता है। जब इस जल में कुछ शुभ चीजें मिलाई जाती हैं, तो अर्घ्य का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इससे सूर्य दोष दूर होता है और आत्मविश्वास मजबूत होता है।
सूर्य देव को अर्घ्य देते समय जल में लाल या पीले पुष्प जरूर मिलाएं। पुष्प सूर्य देव की किरणों से जुड़े होते हैं और भक्त की श्रद्धा को बढ़ाते हैं। इससे सभी कार्य आसानी से पूरे होते हैं और सूर्य देव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। लाल पुष्प मिलाने से स्वास्थ्य और तेज में वृद्धि होती है।
जल में कुछ अक्षत यानी चावल मिलाकर अर्घ्य दें। अक्षत को हिंदू धर्म में काफी पवित्र माना गया है। यह सूर्य देव को प्रसन्न करता है और घर में सुख-शांति बनाए रखता है। अक्षत मिलाने से भक्त की मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होती हैं और जीवन में स्थिरता आती है।
अर्घ्य के जल में रोली मिलाना बेहद शुभ माना जाता है। रोली का लाल रंग सूर्य की ऊर्जा से जुड़ा है। इससे सूर्य दोष दूर होता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है और रक्त संचार ठीक रहता है। रोली मिलाकर अर्घ्य देने से परिवार में मंगल कार्यों के योग बनते हैं और नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं।
जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। हल्दी मांगलिक कार्यों की प्रतीक है। इससे विवाह योग मजबूत होते हैं और अविवाहितों को शुभ प्रस्ताव मिलते हैं। हल्दी सूर्य देव को अत्यंत प्रिय है। इससे घर में सुख-समृद्धि बढ़ती है और सभी बाधाएं दूर होती हैं।
अर्घ्य के जल में मिश्री मिलाना बहुत शुभ है। मिश्री मीठेपन और प्रसन्नता का प्रतीक है। इससे सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और जीवन में खुशियां बढ़ती हैं। मिश्री मिलाने से मीठे बोल और अच्छे संबंध बनते हैं। आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं।
रविवार को सूर्योदय के समय अर्घ्य देना सबसे उत्तम है। पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़े होकर अर्घ्य दें। जल को धीरे-धीरे तीन बार चढ़ाएं और 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' मंत्र का जाप करें। इन पांच चीजों को मिलाकर अर्घ्य देने से प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है।
इन आदतों को नियमित रूप से अपनाने से सूर्य देव की कृपा बनी रहती है। इससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, आर्थिक स्थिति सुधरती है और परिवार में सुख-शांति बनी रहती है। मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति होती है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।