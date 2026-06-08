Sukhi Tulsi Niyam: ज्यादा गर्मी से सूख गए तुलसी के पौधे का क्या करें? ये गलतियां आप पर पड़ सकती हैं भारी, जानिए सही नियम

अगर आपके घर में लगा तुलसी का पौधा सूख गया है, तो इसे फेंकने की बजाय सही नियमों के साथ उपयोग करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और कई समस्याएं दूर हो सकती हैं। आइए जानते हैं सूखी तुलसी का क्या करें?
सूखी तुलसी को फेंकना वास्तु और धार्मिक दृष्टि से अशुभ माना जाता है। सूखने के बाद भी इसमें दिव्य शक्ति बनी रहती है। इसे फेंकने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है और मां लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। इसलिए सूखी तुलसी को फेंकने की बजाय उसे पवित्र रूप में उपयोग करना चाहिए। इससे घर में सुख-समृद्धि और शांति बनी रहती है।
सूखी तुलसी की लकड़ी और पत्तियों से माला बनाकर पहनी जा सकती है। वैष्णव परंपरा में तुलसी की माला धारण करने से मन आध्यात्मिकता की ओर बढ़ता है और मानसिक शांति मिलती है। यह माला व्यक्ति को नकारात्मक विचारों से बचाती है और सकारात्मक सोच विकसित करती है। माला बनाते समय इसे गंगाजल से शुद्ध कर लें और फिर पहनें।
सूखी तुलसी की पत्तियां और छोटी टहनियां पूजा घर में रखनी चाहिए। इससे पूजा स्थल की पवित्रता बढ़ती है और घर में सकारात्मक वातावरण बना रहता है। कई परिवारों में सूखी तुलसी को लाल कपड़े में लपेटकर मंदिर में रखा जाता है। यह घर में देवी-देवताओं की कृपा बनाए रखने में मदद करता है।
सूखी तुलसी की टहनियों को लाल कपड़े में बांधकर मुख्य द्वार पर टांगना बहुत शुभ माना जाता है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश रुकता है और सकारात्मक शक्ति आती है। वास्तु शास्त्र में मुख्य द्वार को ऊर्जा का प्रवेश द्वार माना जाता है। लाल कपड़ा और तुलसी का यह संयोजन घर की रक्षा करता है।
सूखी तुलसी को हवन सामग्री में डालना अत्यंत शुभ है। इससे हवन का वातावरण अधिक पवित्र बनता है और अग्नि में दी गई आहुति से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। धार्मिक अनुष्ठानों, यज्ञ और पूजा में सूखी तुलसी का उपयोग करने से देवी-देवताओं की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है।
सूखी तुलसी की पत्तियों या टहनियों से बनी बाती घी के दीपक में जलाना बहुत फलदायी माना जाता है। इससे भगवान विष्णु और लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। रोजाना शाम को इस बाती से दीपक जलाने से घर में सुख-समृद्धि बढ़ती है और नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं।
सूखी तुलसी को फेंकना सबसे बड़ी गलती है। इससे घर में वास्तु दोष बढ़ सकता है, जिससे आर्थिक और मानसिक परेशानियां बढ़ सकती हैं। तुलसी को कभी भी कचरे में ना फेंकें। अगर आप इसे उपयोग नहीं कर सकते, तो किसी नदी या पवित्र जगह पर विसर्जित कर दें।
सही नियमों के साथ सूखी तुलसी का उपयोग करने से घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। तुलसी चाहे हरी हो या सूखी, वह हमेशा पूजनीय है। इसे सम्मान दें तो यह आपके जीवन में शांति और समृद्धि लेकर आएगी। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।