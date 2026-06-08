Sukhi Tulsi Niyam: ज्यादा गर्मी से सूख गए तुलसी के पौधे का क्या करें? ये गलतियां आप पर पड़ सकती हैं भारी, जानिए सही नियम

सूखी तुलसी का उपयोग

सही नियमों के साथ सूखी तुलसी का उपयोग करने से घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। तुलसी चाहे हरी हो या सूखी, वह हमेशा पूजनीय है। इसे सम्मान दें तो यह आपके जीवन में शांति और समृद्धि लेकर आएगी। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।