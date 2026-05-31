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Srimad Bhagavad Gita: मुश्किल हालात में भी मन को शांत रखते हैं गीता के ये 5 उपदेश, तनाव और निराशा से देते हैं राहत

जीवन में कठिन समय हर किसी के जीवन में आता है। ऐसे दौर में हताशा, तनाव और निराशा मन पर हावी हो जाती है। लेकिन भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को दिए गए उपदेशों में ऐसे कई अमर सिद्धांत बताए हैं, जो मुश्किल समय में भी मन को शांत, मजबूत और सकारात्मक बनाए रखने में मदद करते हैं।

Navaneet RathaurMay 31, 2026 05:34 pm IST
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श्रीमद्भगवद्गीता

श्रीमद्भगवद्गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन संचालन की व्यावहारिक कला है। गीता हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी प्रतिकूल हों, सही सोच, कर्म और विश्वास के साथ हर चुनौती को पार किया जा सकता है।

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सुख-दुख में समभाव बनाए रखें

भगवान कृष्ण कहते हैं कि सुख-दुख, लाभ-हानि और जीत-हार को समान समझो। जीवन में अच्छे और बुरे समय दोनों आते-जाते रहते हैं। जो व्यक्ति इनमें समान भाव रखता है, वह कभी टूटता नहीं। समभाव मन को शांत रखता है और सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाता है।

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आत्मा की अमरता को समझें

गीता हमें याद दिलाती है कि हम केवल शरीर नहीं, बल्कि अमर आत्मा हैं। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अविनाशी है। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं, तो शारीरिक या भौतिक हानि हमें टूटने नहीं देती है। कठिन समय में यह उपदेश हमें आंतरिक शक्ति प्रदान करता है और डर को दूर भगाता है।

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कर्म पर विश्वास रखें, फल की चिंता ना करें

भगवान कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। कठिन समय में हम अक्सर भविष्य की चिंता में डूब जाते हैं, जिससे वर्तमान बिगड़ जाता है। गीता सिखाती है कि फल की चिंता छोड़कर पूरे समर्पण से अपना कर्तव्य निभाएं। जब हम बिना उम्मीद के कर्म करते हैं, तो मन का बोझ कम हो जाता है और रास्ता खुद-ब-खुद साफ होता जाता है।

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ईश्वर पर पूर्ण समर्पण करें

जब सब तरफ से निराशा घेर ले, तब ईश्वर पर पूरा विश्वास रखें। भगवान कृष्ण कहते हैं - 'मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी दुखों से मुक्त कर दूंगा।' सच्ची श्रद्धा मन को असीम शक्ति देती है और हर मुश्किल को पार करने का साहस प्रदान करती है।

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समभाव में स्थित होकर कर्म करें

गीता में समभाव को ही सच्चा योग बताया गया है। सफलता या असफलता में समान रहकर कर्म करना चाहिए। आसक्ति छोड़कर अपना सर्वश्रेष्ठ देना ही गीता का मूल मंत्र है। जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं, तो तनाव अपने आप कम हो जाता है।

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इन उपदेशों को जीवन में उतारने के लाभ

गीता के ये उपदेश केवल पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि अपनाने के लिए हैं। इन्हें रोजाना याद करने और व्यवहार में लाने से मन की अशांति कम होती है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है और जीवन में स्थिरता आती है। कठिन समय में ये उपदेश हमें अंदर से मजबूत बनाते हैं।

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मजबूत बनाते हैं गीता के उपदेश

मुश्किल हालात में गीता के ये 5 उपदेश हमें मजबूत बनाते हैं। कर्म पर भरोसा, आत्मा की अमरता, समभाव, ईश्वर पर समर्पण और योग की स्थिति - ये पांच सिद्धांत अगर हम अपनाएं, तो कोई भी तूफान हमें हिला नहीं सकता। गीता का ज्ञान आज भी उतना ही जीवंत और उपयोगी है।

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