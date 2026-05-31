Srimad Bhagavad Gita: मुश्किल हालात में भी मन को शांत रखते हैं गीता के ये 5 उपदेश, तनाव और निराशा से देते हैं राहत

कर्म पर विश्वास रखें, फल की चिंता ना करें

भगवान कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। कठिन समय में हम अक्सर भविष्य की चिंता में डूब जाते हैं, जिससे वर्तमान बिगड़ जाता है। गीता सिखाती है कि फल की चिंता छोड़कर पूरे समर्पण से अपना कर्तव्य निभाएं। जब हम बिना उम्मीद के कर्म करते हैं, तो मन का बोझ कम हो जाता है और रास्ता खुद-ब-खुद साफ होता जाता है।