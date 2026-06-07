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Srimad Bhagavad Gita: लाइफ में आ गया है 'फुल स्टॉप'! भगवद गीता के ये 5 मंत्र हर मुश्किल को बना देंगे आसान

जब जीवन अचानक रुक जाता है, सपनों पर फुल स्टॉप लग जाता है और हर तरफ सिर्फ अंधेरा नजर आता है, तब भगवद गीता हमें याद दिलाती है कि हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत है। महाभारत के युद्धक्षेत्र में खड़े अर्जुन की तरह जब हम भी भ्रम, भय और हताशा से घिर जाते हैं, तब श्रीकृष्ण का ज्ञान हमें फिर से खड़ा करता है।

Navaneet RathaurJun 07, 2026 03:39 pm IST
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गीता के उपदेश

श्रीमद्भगवद्गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी मार्गदर्शक है। इस पवित्र ग्रंथ के शक्तिशाली मंत्र आज भी हर मुश्किल को पार करने की ताकत देते हैं। अगर आप भी परेशानियों से घिरे हुए हैं, तो गीता के ये 5 मंत्र आपको इनसे बाहर निकलने का हौसला देंगे।

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मन पर काबू पाना सबसे बड़ी जीत

भगवान कृष्ण कहते हैं कि मन ही सबसे बड़ा दोस्त और सबसे बड़ा दुश्मन है। जब मन हम पर हावी हो जाता है, तब छोटी-छोटी बातें भी पहाड़ जैसी लगने लगती हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है, उसके लिए कोई समस्या असंभव नहीं रहती है। मन पर काबू पाने का मतलब है अपनी इच्छाओं, भय और मोह को समझना। जब हम मन को शांत रखते हैं, तब सही फैसले खुद-ब-खुद सामने आने लगते हैं। गीता हमें सिखाती है कि मन को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति जीवन की हर लड़ाई जीत सकता है।

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क्रोध को नियंत्रित करने की कला

क्रोध आते ही इंसान का विवेक लुप्त हो जाता है। श्रीकृष्ण कहते हैं कि क्रोध से बुद्धि नष्ट हो जाती है और फिर गलत फैसले लेने की शुरुआत हो जाती है। जीवन में कई बार छोटी बात पर गुस्सा हमें बड़ी कीमत चुकाने पर मजबूर कर देता है। गीता हमें सिखाती है कि क्रोध को अपने अंदर जगह ना देने दें। शांत रहकर स्थिति को देखने की क्षमता विकसित करें। जो व्यक्ति क्रोध पर विजय पा लेता है, वह जीवन की सबसे बड़ी जीत हासिल कर लेता है।

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अभ्यास से ही मिलेगी सफलता

भगवान कृष्ण बार-बार अभ्यास पर जोर देते हैं। चाहे कोई काम हो या कोई गुण, बिना अभ्यास के कुछ भी सिद्ध नहीं होता है। गीता कहती है कि जो व्यक्ति निरंतर अभ्यास करता है, उसकी आत्मविश्वास बढ़ता है और वह असंभव को भी संभव बना लेता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर जल्दी नतीजे चाहते हैं, लेकिन गीता हमें याद दिलाती है कि सच्ची सफलता अभ्यास और धैर्य से ही आती है।

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कर्म करो, फल की चिंता मत करो

भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्म करना तुम्हारा धर्म है, लेकिन फल की इच्छा मत रखो। जब हम फल की चिंता में पड़ जाते हैं, तब हमारा मन भ्रमित हो जाता है। गीता सिखाती है कि ईमानदारी से अपना काम करो, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो। जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है, उसे अंत में फल जरूर मिलता है और वह फल हमेशा मीठा होता है।

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स्वयं का निरंतर आकलन

गीता हमें बार-बार स्वयं को जानने की सलाह देती है। हम दूसरों को तो आसानी से आंक लेते हैं, लेकिन खुद को जानना सबसे मुश्किल काम है। समय-समय पर खुद का आकलन करने से हम अपनी कमियों को पहचान पाते हैं और उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं। जो व्यक्ति खुद को ईमानदारी से देखता है, वह कभी गलत रास्ते पर नहीं जाता। आत्म-मूल्यांकन सफलता की सीढ़ी है।

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गीता का सार और हमारा जीवन

भगवद गीता हमें सिखाती है कि जीवन में आने वाली हर मुश्किल एक परीक्षा है। मन पर काबू, क्रोध पर नियंत्रण, निरंतर अभ्यास, निष्काम कर्म और स्वयं का आकलन - ये पांच मंत्र अगर हम अपने जीवन में उतार लें, तो कोई भी 'फुल स्टॉप' हमें तोड़ नहीं सकता है। गीता कहती है कि संघर्ष तो आएगा, लेकिन सही सोच के साथ हम उसे पार भी कर लेंगे।

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गीता के मंत्रों को अपनाने का समय

आज जब जीवन में चुनौतियां बढ़ रही हैं, तब गीता के ये पांच मंत्र हमें नई दिशा दिखा सकते हैं। इन मंत्रों को सिर्फ पढ़ने भर से काम नहीं चलेगा, इन्हें अपने व्यवहार में उतारना होगा। जब हम गीता के ज्ञान को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेंगे, तब हर मुश्किल आसान लगने लगेगी और हर 'फुल स्टॉप' नई शुरुआत बन जाएगा। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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