Srimad Bhagavad Gita: लाइफ में आ गया है 'फुल स्टॉप'! भगवद गीता के ये 5 मंत्र हर मुश्किल को बना देंगे आसान

मन पर काबू पाना सबसे बड़ी जीत

भगवान कृष्ण कहते हैं कि मन ही सबसे बड़ा दोस्त और सबसे बड़ा दुश्मन है। जब मन हम पर हावी हो जाता है, तब छोटी-छोटी बातें भी पहाड़ जैसी लगने लगती हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है, उसके लिए कोई समस्या असंभव नहीं रहती है। मन पर काबू पाने का मतलब है अपनी इच्छाओं, भय और मोह को समझना। जब हम मन को शांत रखते हैं, तब सही फैसले खुद-ब-खुद सामने आने लगते हैं। गीता हमें सिखाती है कि मन को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति जीवन की हर लड़ाई जीत सकता है।