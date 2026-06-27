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Srimad Bhagavad Gita: पति-पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास बढ़ाएंगे गीता के 3 उपदेश, खत्म हो जाएगा आपस का मनमुटाव

भगवद गीता केवल युद्ध के मैदान का संवाद नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। पति-पत्नी के रिश्ते में आने वाली छोटी-बड़ी समस्याएं, मनमुटाव और गलतफहमियां भी गीता के उपदेशों से सुलझाई जा सकती हैं। श्रीकृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया, वही आज हर दंपति के लिए प्रेम और विश्वास बढ़ाने का आधार बन सकता है।

Navaneet RathaurJun 27, 2026 03:30 pm IST
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गीता के उपदेश वैवाहिक जीवन की नींव

गीता में भगवान कृष्ण ने बार-बार कहा है कि जीवन में शांति और सुख कर्म, नियंत्रण और समभाव से आता है। वैवाहिक जीवन भी एक कर्म है, जिसमें दोनों पक्षों को निःस्वार्थ भाव से आगे बढ़ना चाहिए। जब पति-पत्नी इन सिद्धांतों को समझकर रिश्ते को निभाते हैं, तो छोटी-छोटी बातों पर विवाद कम हो जाता है और प्रेम गहरा होता है।

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कर्म करो, फल की चिंता मत करो

गीता के दूसरे अध्याय में श्रीकृष्ण कहते हैं - कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि॥ इसका अर्थ है कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की इच्छा में नहीं। वैवाहिक जीवन में भी यही सिद्धांत लागू होता है। अगर पति-पत्नी एक-दूसरे से उम्मीदें कम रखें और सिर्फ अपना कर्तव्य निभाएं, तो रिश्ते में तनाव बहुत कम हो जाएगा। जब हम फल की चिंता छोड़कर प्यार और जिम्मेदारी निभाते हैं, तो रिश्ता स्वाभाविक रूप से मजबूत होता है।

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मन को नियंत्रित रखें

गीता के छठे अध्याय में कृष्ण कहते हैं - बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्॥ इसका अर्थ है कि मन ही सबसे बड़ा मित्र है और मन ही सबसे बड़ा शत्रु। अगर मन पर नियंत्रण नहीं है, तो छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा आता है, शक होता है और रिश्ते में दरार पड़ जाती है। पति-पत्नी को चाहिए कि वे एक-दूसरे की भावनाओं को समझें और क्रोध आने पर खुद को शांत रखें। मन को वश में करने से रिश्ते में विश्वास बढ़ता है और अनावश्यक झगड़े कम होते हैं।

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क्रोध पर रखें नियंत्रण

गीता के दूसरे अध्याय के 63वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं - क्रोधाद्भवति संमोह: संमोहात्स्मृतिविभ्रम:। स्मृतिभ्रंशाद्बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति॥ क्रोध से मोह होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है और अंत में बुद्धि नष्ट हो जाती है। पति-पत्नी के बीच क्रोध सबसे बड़ा दुश्मन है। एक-दूसरे के क्रोध को शांत करने की कोशिश करें। गुस्से में बोलने से पहले सोचें, तो रिश्ता मजबूत बनेगा।

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इन उपदेशों को जीवन में अपनाने का तरीका

गीता के उपदेशों को रोजाना पढ़ें और कम से कम एक बात को अपने व्यवहार में उतारने की कोशिश करें। पति-पत्नी दोनों को साथ बैठकर गीता चर्चा करनी चाहिए। जब दोनों एक-दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे, तो रिश्ते में प्रेम और विश्वास अपने आप बढ़ेगा।

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गीता से सुखी वैवाहिक जीवन का मार्ग

गीता के ये उपदेश न सिर्फ वैवाहिक जीवन बल्कि पूरे जीवन को संतुलित बनाते हैं। जब हम कर्म पर ध्यान देते हैं, मन को नियंत्रित रखते हैं और समभाव बनाए रखते हैं, तब रिश्तों में कलह कम होता है और प्रेम बढ़ता है। आज के समय में इन उपदेशों को अपनाना और भी जरूरी हो गया है।

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प्रेम और विश्वास बढ़ाएंगे गीता के ये उपदेश

गीता के ये तीन उपदेश अगर पति-पत्नी दोनों अपनाएं, तो आपसी मनमुटाव दूर होगा और रिश्ता मजबूत बनेगा। सच्चा प्रेम निःस्वार्थ भाव से आता है। गीता हमें यही सिखाती है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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