Srimad Bhagavad Gita: पति-पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास बढ़ाएंगे गीता के 3 उपदेश, खत्म हो जाएगा आपस का मनमुटाव

मन को नियंत्रित रखें

गीता के छठे अध्याय में कृष्ण कहते हैं - बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्॥ इसका अर्थ है कि मन ही सबसे बड़ा मित्र है और मन ही सबसे बड़ा शत्रु। अगर मन पर नियंत्रण नहीं है, तो छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा आता है, शक होता है और रिश्ते में दरार पड़ जाती है। पति-पत्नी को चाहिए कि वे एक-दूसरे की भावनाओं को समझें और क्रोध आने पर खुद को शांत रखें। मन को वश में करने से रिश्ते में विश्वास बढ़ता है और अनावश्यक झगड़े कम होते हैं।