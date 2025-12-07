घर में कौन सा इत्र छिड़कना चाहिए? जानिए वास्तु से जुड़े नियम

इत्र कई तरह के होते हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि वास्तु के मुताबिक घर में कौन सा इत्र छिड़कना चाहिए। क्योंरि हर एक इत्र के अपने महत्व और लाभ होते हैं।
वास्तु के मुताबिक आप घर में चंदन का इत्र छिड़के। इसे अगर आप पूजा घर में छिड़केंगी, तो इससे घर में शांति और ध्यान लगा रहेगा। साथ ही ये पूजा घर में ऊर्जा पॉजिटिव बनी रहेगी।
इसलिए जब भी आपके घर में कोई पूजा-पाठ हो तो आप चंदन वाले इत्र को छिड़कें। इससे पूजा में भी मन लगा रहेगा। इत्र आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा।
गुलाब मां लक्ष्मी को प्रिया है। साथ ही यह प्रेम, करुणा, और शुद्धता का प्रतीक है। साथ ही यह प्रेम संबंधों को मजबूत करता है, मन में सकारात्मक भावनाएं उत्पन्न करता है, और घर में खुशी व सौभाग्य को आकर्षित करता है। इसे बेडरूम या लिविंग रूम में छिड़कना शुभ होता है।
अगर आपको लग रहा है कि आपके घर में किसी तरह की समस्या आ रही है, या लोग आना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे में आप चमेली और मोगरा का इत्र छिड़क सकती हैं। ये दोनों ही इत्र सौभाग्य और आकर्षण के प्रतीक हैं। मोगरा को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को चढ़ाया जाता है। इसे मुख्य द्वार के आसपास छिड़कना शुभ माना जाता है।
इत्र का छिड़काव उत्तर-पूर्व या ब्रह्म स्थान में करना सबसे शुभ माना जाता है, क्योंकि ये दिशाएं शुद्धता और ऊर्जा का स्रोत हैं। सीधे दीवारों पर छिड़कने के बजाय, आप इसे पानी में मिलाकर पूरे घर में छिड़क सकते हैं, या मिट्टी के दीये में डालकर उपयोग कर सकते हैं। हमेशा प्राकृतिक इत्र का ही उपयोग करें, सिंथेटिक खुशबू वाले इत्रों से बचें।
यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।