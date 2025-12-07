घर में कौन सा इत्र छिड़कना चाहिए? जानिए वास्तु से जुड़े नियम

चमेली या मोगरा का इत्र

अगर आपको लग रहा है कि आपके घर में किसी तरह की समस्या आ रही है, या लोग आना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे में आप चमेली और मोगरा का इत्र छिड़क सकती हैं। ये दोनों ही इत्र सौभाग्य और आकर्षण के प्रतीक हैं। मोगरा को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को चढ़ाया जाता है। इसे मुख्य द्वार के आसपास छिड़कना शुभ माना जाता है।