Vastu Tips: घर के साउथ-वेस्ट डायरेक्शन में क्या नहीं होना चाहिए? आर्थिक तंगी लाती है 1 भी गलती

साउथ-वेस्ट दिशा है खास

वास्तुशास्त्र में लगभग हर एक दिशा को बहुत की खास माना जाता है। साउथ-वेस्ट यानी दक्षिण-पश्चिम दिशा को घर की स्टेबिलिटी, रिश्ते और आर्थिक मजबूती से जोड़कर देखा जाता है। वास्तु मान्यता है कि अगर इस दिशा में सही चीजों का होना शुभ माना जाता है। वहीं गलत चीजों का यहां पर होना सही नहीं माना जाता है। जानिए इस दिशा में क्या-क्या नहीं होना चाहिए?