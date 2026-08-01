Vastu Tips: घर के साउथ-वेस्ट डायरेक्शन में क्या नहीं होना चाहिए? आर्थिक तंगी लाती है 1 भी गलती

वास्तुशास्त्र में लगभग हर एक दिशा को बहुत की खास माना जाता है। साउथ-वेस्ट यानी दक्षिण-पश्चिम दिशा को घर की स्टेबिलिटी, रिश्ते और आर्थिक मजबूती से जोड़कर देखा जाता है। वास्तु मान्यता है कि अगर इस दिशा में सही चीजों का होना शुभ माना जाता है। वहीं गलत चीजों का यहां पर होना सही नहीं माना जाता है। जानिए इस दिशा में क्या-क्या नहीं होना चाहिए?
वास्तु नियम के अनुसार घर के साउथ-वेस्ट डायरेक्शन में बाथरूम या फिर टॉयलेट नहीं बनवाना चाहिए। वास्तु की दुनिया में इसे शुभ नहीं माना जाता है। अगर इस नियम का पालन ना किया जाए तो माना जाता है कि इसका असर करियर और बिजनेस पर पड़ता है।
घर की इस दिशा में भूलकर भी पूजा घर नहीं बनवाना चाहिए। घर की उत्तर-पूर्व दिशा में ही पूजा घर बनवाना चाहिए। वास्तु में ये सबसे शुभ दिशा मानी जाती है। इसे ईशान कोण भी कहा जाता है। सही दिशा में बना पूजा घर में पॉजिटिविटी लाता है।
वास्तु नियम के अनुसार घर के दक्षिण-पश्चिम दिशा में आप कभी भी पानी से जुड़ी चीजों को ना रखें। पानी की टंकी हो या फिर फव्वारा इन्हें इस दिशा में ना बनवाएं। माना जाता है कि इससे फाइनेंशियल लॉस होता है। साथ ही रिश्तों पर भी गहरा असर पड़ता है।
साउथ-वेस्ट दिशा में कभी भी गलती से किचन ना बनवाएं। इस हिस्से को हमेशा खाली भी ना रखें। वास्तुशास्त्र में इसे सही नहीं माना जाता है। कोशिश करें कि यहां पर कोई ना कोई भारी सामान जरूर रखा जाए।
नियम के अनुसार इस दिशा में अलमारी, तिजोरी या फिर कोई भी फर्नीचर रखना शुभ माना जाता है। घर के बड़ों का बेडरूम इस दिशा में बनवाना अच्छा माना जाता है। मान्यता है कि इससे घर की एनर्जी सही तरीके से बैलेंस हो पाती है।
इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।