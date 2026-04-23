Vastu Tips: दक्षिण दिशा वाले घर से ना डरें! बस दरवाजे पर कर दें छोटा सा 1 काम, खूब बरसेगा पैसा

अगर आपका घर साउथ फेसिंग वाला है यानी दक्षिण दिशा की ओर है और आपको लग रहा है कि चीजें नेगेटिव ही होंगी तो परेशान ना हो। कई बार लोग मन में डर डाल देते हैं कि ये दिशा अशुभ है। वास्तु शास्त्र में दक्षिण दिशा को यम की दिशा बताया जाता है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि साउथ फेसिंग वाला घर खराब ही होता है। दरअसल वास्तु में सारा खेल बैलेंस का होता है। अगर इस दिशा वाले घर में छोटे-छोटे बदलाव कर लिए जाए तो चीजें पॉजिटिव हो सकती हैं।
कई लोग साउथ फेसिंग वाले घर में तोड़फोड़ करने लगते हैं लेकिन ऐसा करने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर लोग लोगों की बातें सुनकर डलने लगते हैं लेकिन असली खेल सिर्फ सेटअप का होता है। अगर आप घर में चीजों को सही तरीके से प्लेस कर दें या फिर कुछ उपाय अपना लें तो चीजें आपके फेवर में आ सकती है। वास्तु की नजर में दक्षिण दिशा की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में इस एनर्जी को बैलेंस करने की जरूरत है और इसके लिए सही तरीके का पता होना जरूरी है।
वास्तु के अनुसार अगर आप मेनडोर पर पंचमुखी हनुमान की एक मूर्ति या तस्वीर लगा लेंगे तो इससे राहत मिलेगी। इसे आप मेनडोर पर बाहर की ओर ऊपर साइड में लगा दें। मान्यता है कि इससे बाहर से आने वाली नेगेटिव एनर्जी अंदर नहीं आ पाती है और एक तरह से पूरे घर के लिए सुरक्षा कवच का काम करती है।
अगर आपका घर दक्षिण दिशा की ओर है तो आपके घर की दहलीज काफी मायने रखती है। कोशिश यही करें कि आपके घर का फर्श उत्तर और पूर्व की ओर हल्का सा ऊंचा हो। इसके अलावा आप दरवाजे के पास लकड़ी की एक दहलीज बना सकते हैं। ऐसा करने से घर की पॉजिटिव एनर्जी बाहर नहीं जा पाती है।
वास्तु शास्त्र में दक्षिण दिशा को अग्नि तत्व से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में लाल रंग का इस्तेमाल करना फायदे का सौदा साबित हो सकता है। आप मेनडोर पर हल्के लाल रंग का डेकॉर लगा सकते हैं। साथ ही इस ओर वॉर्म लाइट लगाना भी शुभ फल दे सकता है। वास्तु के हिसाब से आप वास्तु वाला पिरामिड भी घर में रख सकते हैं। ये सारी एनर्जी को बैलेंस करने में मदद करता है और इससे धनलाभ भी होता है।
अगर आप ध्यान से पढ़ें तो ऊपर बताए गए सारे उपाय काफी आसान हैं। चीजों का सही इस्तेमाल करके आप सेम जगह की एनर्जी को आसानी से बदल सकते हैं। तो ऐसे में डरने की बजाय वास्तु के उपायों का सही इस्तेमाल करें। आपको बस ये समझना है कि सारा खेल दिशा का नहीं बल्कि उस दिशा की एनर्जी को हैंडल करना है। डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)