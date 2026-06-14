Somwar Ke Niyam: मंदिर जाने का नहीं है समय, तो घर पर ऐसे करें भगवान शिव की पूजा, जानें जलाभिषेक से लेकर भोग की विधि

सादगी और श्रद्धा से करें पूजा

सोमवार की शिव पूजा सादगी और श्रद्धा से की जाए, तो भोलेनाथ अवश्य प्रसन्न होते हैं। मंदिर नहीं जा पाने पर भी घर पर सही विधि से पूजा करने से समान फल प्राप्त होता है। नियमित सोमवार व्रत और पूजा से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं और सुख-समृद्धि आती है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।