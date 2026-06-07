Somwar Ke Niyam: सोमवार के दिन शिवलिंग पर चढ़ाएं ये 5 चीजें, भोले बाबा की कृपा से दूर होंगी सारी परेशानियां

सोमवार को चंद्रमा का दिन माना जाता है, जो मन और भावनाओं का कारक है। इस दिन शिव की पूजा करने से मानसिक तनाव, चिंता और परिवार में कलह दूर होती है। जो लोग नियमित रूप से सोमवार का व्रत रखते हैं और शिवलिंग पर विशेष चीजें अर्पित करते हैं, उन्हें करियर, वैवाहिक सुख और आर्थिक स्थिरता में लाभ मिलता है।
सोमवार के दिन शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करना अत्यंत शुभ होता है। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से मिलकर बना पंचामृत भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इससे अभिषेक करने पर मानसिक शांति मिलती है, रोगों से मुक्ति होती है और घर में सुख-समृद्धि आती है। पंचामृत चढ़ाने के बाद शिवलिंग को साफ पानी से धोना भी जरूरी है।
भगवान शिव को धतूरा और भांग अर्पित करना उनका प्रिय है। सोमवार को इनका विशेष महत्व है। धतूरा चढ़ाने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और भक्त को सुरक्षा मिलती है। भांग चढ़ाने से शिव कृपा प्राप्त होती है और जीवन की बाधाएं कम होती हैं। लेकिन इन चीजों को शुद्ध भाव से ही अर्पित करें।
सोमवार को शिवलिंग पर चंदन और अक्षत चढ़ाना बहुत फलदायी होता है। चंदन से शिवलिंग को ठंडक मिलती है और अक्षत से भगवान प्रसन्न होते हैं। इससे ग्रह दोष शांत होते हैं, बुद्धि तेज होती है और आर्थिक परेशानियां कम होती हैं। अक्षत में हमेशा साबुत चावल ही चढ़ाएं।
सोमवार को शिवलिंग पर गेहूं, चावल या जौ जैसे अनाज अर्पित करने से धन-धान्य में वृद्धि होती है। यह उपाय अन्न की बरकत बढ़ाता है और परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य व समृद्धि प्रदान करता है। अनाज चढ़ाने के बाद उसे पक्षियों को दान कर दें।
शमी के फूल शिव को अत्यंत प्रिय हैं। सोमवार को इन फूलों को शिवलिंग पर चढ़ाने से रुके हुए काम पूरे होते हैं, सफलता मिलती है और शत्रु भय दूर होता है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए अच्छा है जो नौकरी, व्यापार या परीक्षा में सफलता चाहते हैं।
सोमवार का व्रत रखने वाले लोग फलाहार करें। पूजा प्रदोष काल में करें। पूजा के समय 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें। पूजा के बाद शिव चालीसा और शिवाष्टक जरूर पढ़ें। महिलाएं भी सोमवार का व्रत रख सकती हैं, इससे वैवाहिक सुख बढ़ता है।
सोमवार को इन 5 चीजों को शिवलिंग पर अर्पित करने से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं। इससे परिवार में सुख-शांति, आर्थिक उन्नति, स्वास्थ्य लाभ और रिश्तों में मधुरता आती है। नियमित रूप से इन उपायों को करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और सकारात्मक ऊर्जा घर में बनी रहती है।