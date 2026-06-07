Somwar Ke Niyam: सोमवार के दिन शिवलिंग पर चढ़ाएं ये 5 चीजें, भोले बाबा की कृपा से दूर होंगी सारी परेशानियां

सोमवार शिव पूजा का महत्व

सोमवार को चंद्रमा का दिन माना जाता है, जो मन और भावनाओं का कारक है। इस दिन शिव की पूजा करने से मानसिक तनाव, चिंता और परिवार में कलह दूर होती है। जो लोग नियमित रूप से सोमवार का व्रत रखते हैं और शिवलिंग पर विशेष चीजें अर्पित करते हैं, उन्हें करियर, वैवाहिक सुख और आर्थिक स्थिरता में लाभ मिलता है।