Somwar Ke Niyam: दूध और जल के अलावा शिवलिंग पर चढ़ाएं ये 5 चीजें, शत्रुओं से छुटकारा और मिलेगी कर्जे से मुक्ति

पूजा करते समय ध्यान रखें ये बातें

सोमवार को शिव पूजा करते समय मन शांत रखें। शिवलिंग पर चढ़ाई जाने वाली चीजें साफ और शुद्ध होनी चाहिए। पूजा के बाद प्रसाद बांटें और गरीबों को दान दें। इन उपायों को नियमित रूप से करने से भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है और जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।