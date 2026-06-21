Somwar Ke Niyam: दूध और जल के अलावा शिवलिंग पर चढ़ाएं ये 5 चीजें, शत्रुओं से छुटकारा और मिलेगी कर्जे से मुक्ति

सोमवार को शिव जी की पूजा करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं। इस दिन शिवलिंग पर साधारण चीजें चढ़ाने के साथ कुछ खास सामग्री अर्पित करने से पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। शिव भोलेनाथ हैं, वे सच्ची श्रद्धा से प्रसन्न हो जाते हैं। सोमवार के इन उपायों को नियमित करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है और हर तरह की परेशानी कम होती है।
जो लोग अपनी किसी मनोकामना को पूरा करना चाहते हैं, उन्हें सोमवार को शिवलिंग पर मूंग की दाल चढ़ानी चाहिए। मूंग की दाल शिव जी को बहुत प्रिय है। इसे चढ़ाने से इच्छाएं जल्दी पूरी होती हैं और जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। इस उपाय को करते समय मन में पूरी श्रद्धा रखें और अपनी कामना शिव जी को समर्पित करें।
शनि की साढ़ेसाती या अन्य दोष से परेशान लोग सोमवार को शिवलिंग पर काली दाल चढ़ाएं। यह उपाय शनि संबंधी परेशानियों को कम करता है। काली दाल चढ़ाने से कुंडली के नकारात्मक प्रभाव घटते हैं और जीवन में स्थिरता आती है। इस उपाय को नियमित करने से व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है और भाग्य भी साथ देने लगता है।
कड़ी मेहनत के बावजूद सफलता नहीं मिलने पर सोमवार को चने की दाल शिवलिंग पर अर्पित करें। धर्म शास्त्रों में इसे भाग्य बढ़ाने वाला उपाय बताया गया है। चने की दाल चढ़ाने से व्यक्ति के भाग्य में वृद्धि होती है और रुके हुए काम पूरे होने लगते हैं। इस उपाय से मेहनत का फल जल्दी मिलता है।
शत्रु परेशानी बढ़ा रहे हों, तो शिवलिंग पर सरसों का तेल चढ़ाएं। इससे शत्रुओं का नाश होता है। कर्ज से मुक्ति के लिए लाल मसूर की दाल अर्पित करें। दोनों उपाय सोमवार को करने से विशेष लाभ मिलता है। ये चीजें चढ़ाने से नकारात्मक शक्तियां कमजोर पड़ती हैं और व्यक्ति को आर्थिक राहत मिलती है।
वैवाहिक जीवन में खुशहाली के लिए शिवलिंग पर केसर चढ़ाएं। इससे दांपत्य जीवन में मिठास बनी रहती है। मान-सम्मान बढ़ाने के लिए चंदन अर्पित करें। चंदन चढ़ाने से व्यक्ति की प्रतिष्ठा बढ़ती है और समाज में सम्मान मिलता है। ये दोनों चीजें सोमवार को चढ़ाने से शिव जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं।
सोमवार को शिव पूजा करते समय मन शांत रखें। शिवलिंग पर चढ़ाई जाने वाली चीजें साफ और शुद्ध होनी चाहिए। पूजा के बाद प्रसाद बांटें और गरीबों को दान दें। इन उपायों को नियमित रूप से करने से भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है और जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।