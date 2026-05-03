शिव मंदिर में चुपके से रख आएं ये 7 चीजें, किस्मत बदल सकता है सोमवार का गुप्तदान

शिव मंदिर में करें इन चीजों का गुप्तदान

कहा जाता है कि सच्चे मन से किया गया दान सीधा भगवान तक पहुंचता है। आप सोमवार के दिन शिव मंदिर में श्रद्धा से कुछ खास चीजें दान के रूप में भेंट कर सकते हैं। ध्यान रहें कि आपको इन चीजों का गुप्त दान करना है। माना जाता है कि इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और सुख-समृद्धि के साथ-साथ तरक्की का आशीर्वाद देते हैं। आइए जानते हैं कि सोमवार के दिन शिव मंदिर में कौन सी चीजों का गुप्तदान किया जा सकता है।