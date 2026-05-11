Somnath Amrit Mahotsav: सोमनाथ मंदिर में पीएम मोदी ने किया कुंभाभिषेक, क्यों किया जाता है यह अनुष्ठान, क्या है इसका लाभ

कुंभाभिषेक मंदिर की आध्यात्मिक शक्ति को नवीनीकृत करने का प्राचीन वैदिक अनुष्ठान है। संस्कृत में 'कुंभ' का अर्थ कलश और 'अभिषेक' का अर्थ दिव्य स्नान है। इसमें विशेष मंत्रों से अभिमंत्रित जल को मंदिर के शिखर, कलश और देव विग्रहों पर चढ़ाया जाता है। यह कोई साधारण पूजा नहीं, बल्कि कई दिनों तक चलने वाला विशाल वैदिक यज्ञ, हवन और मंत्रोच्चार का अनुष्ठान है।
शास्त्रों के अनुसार, समय के साथ मंदिर की आध्यात्मिक ऊर्जा कम होने लगती है। कुंभाभिषेक के माध्यम से उस ऊर्जा को फिर से सक्रिय और मजबूत किया जाता है। आगम शास्त्र कहते हैं कि मंदिर केवल पत्थर की इमारत नहीं, बल्कि दिव्य शक्ति का केंद्र होता है। नियमित पूजा-अर्चना के बावजूद ऊर्जा धीरे-धीरे क्षीण होती है, इसलिए समय-समय पर कुंभाभिषेक आवश्यक माना जाता है।
सोमनाथ मंदिर में यह कुंभाभिषेक विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में 350 टन की विशेष क्रेन की मदद से 1.86 टन के कलश को 155 फीट की ऊंचाई पर चढ़ाया। देशभर के पवित्र तीर्थों से लाए गए जल से अभिषेक करने के बाद नूतन ध्वजारोहण भी किया गया। यह आयोजन मंदिर की पवित्रता को नई ऊर्जा प्रदान करने वाला ऐतिहासिक क्षण साबित हुआ।
कुंभाभिषेक के दौरान मंदिर में उपस्थित रहने और अभिषेक देखने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। इससे मंदिर की दिव्य शक्ति बढ़ती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और भक्तों को गहरी मानसिक शांति मिलती है। पूरे क्षेत्र में सकारात्मक वातावरण फैलता है। सोमनाथ जैसे प्राचीन ज्योतिर्लिंग में यह अनुष्ठान लाखों श्रद्धालुओं को नई आस्था और ऊर्जा प्रदान करता है।
पौराणिक कथाओं के अनुसार, दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव से हुआ था, लेकिन चंद्रमा का प्रेम केवल रोहिणी पर था। इससे क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रमा को क्षय रोग का शाप दे दिया। चंद्रमा की पीड़ा से पृथ्वी पर अंधकार छा गया।
राजा दक्ष के शाप से पीड़ित चंद्रमा ने ब्रह्माजी की सलाह पर प्रभास क्षेत्र ( आज के सोमनाथ) में भगवान शिव की घोर तपस्या की। प्रसन्न होकर शिवजी ने चंद्रमा को वरदान दिया और स्वयं ज्योतिर्लिंग रूप में वहां स्थापित होने का आशीर्वाद दिया। चंद्रमा ने शिव को अपना नाथ माना, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा जाता है।
सोमनाथ मंदिर कई बार आक्रमणों का शिकार हुआ, लेकिन हर बार यह पुनर्निर्मित होकर और मजबूत हुआ। प्राचीन काल में यहां का मूल शिवलिंग हवा में लटका हुआ माना जाता था। आज यह मंदिर आस्था, साहस और भारतीय संस्कृति की जीवंत गाथा है। यहां हिरण्या, कपिला और सरस्वती नदियों का त्रिवेणी संगम है, जहां स्नान करने से विशेष पुण्य मिलता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया यह कुंभाभिषेक केवल एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत को मजबूत करने का प्रतीक है। सोमनाथ मंदिर अब नई ऊर्जा से भर गया है। लाखों भक्तों के लिए यह पावन स्थल और भी अधिक दिव्य हो गया है।