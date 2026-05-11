Somnath Amrit Mahotsav: सोमनाथ मंदिर में पीएम मोदी ने किया कुंभाभिषेक, क्यों किया जाता है यह अनुष्ठान, क्या है इसका लाभ

सोमनाथ में हुआ यह अनुष्ठान कितना खास?

सोमनाथ मंदिर में यह कुंभाभिषेक विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में 350 टन की विशेष क्रेन की मदद से 1.86 टन के कलश को 155 फीट की ऊंचाई पर चढ़ाया। देशभर के पवित्र तीर्थों से लाए गए जल से अभिषेक करने के बाद नूतन ध्वजारोहण भी किया गया। यह आयोजन मंदिर की पवित्रता को नई ऊर्जा प्रदान करने वाला ऐतिहासिक क्षण साबित हुआ।