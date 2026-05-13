Vastu Tips: सांपों का काल बनते हैं ये 7 पौधे, आपके घर में कौन-कौन से हैं मौजूद?

सांपों का काल बनते हैं ये 7 पौधे

घर के आसपास सांप दिख जाए तो कोई भी डर जाए। इसके बाद ये डर दिमाग से जल्दी निकलता नहीं है। पारंपरिक मान्यता के अनुसार कुछ ऐसे पौधे हैं जिनकी खुशबू या फिर बनावट से सांप दूर रहते हैं। ये पौधे ना सिर्फ वातावरण के लिए सही है बल्कि ये सांपों से घर की सुरक्षा भी कर सकते हैं। सोने पर सुहागा वाली बात ये है कि ये पौधे वास्तु के लिहाज से भी काफी सही हैं। गेंदा, लेमनग्रास, तुलसी और सर्पगंधा जैसे कई पौधे हैं जो ना सिर्फ घर की सुंदरता बढ़ाते हैं बल्कि घर में सकारात्मकता भी ले आते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में।