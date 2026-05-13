Vastu Tips: सांपों का काल बनते हैं ये 7 पौधे, आपके घर में कौन-कौन से हैं मौजूद?

घर के आसपास सांप दिख जाए तो कोई भी डर जाए। इसके बाद ये डर दिमाग से जल्दी निकलता नहीं है। पारंपरिक मान्यता के अनुसार कुछ ऐसे पौधे हैं जिनकी खुशबू या फिर बनावट से सांप दूर रहते हैं। ये पौधे ना सिर्फ वातावरण के लिए सही है बल्कि ये सांपों से घर की सुरक्षा भी कर सकते हैं। सोने पर सुहागा वाली बात ये है कि ये पौधे वास्तु के लिहाज से भी काफी सही हैं। गेंदा, लेमनग्रास, तुलसी और सर्पगंधा जैसे कई पौधे हैं जो ना सिर्फ घर की सुंदरता बढ़ाते हैं बल्कि घर में सकारात्मकता भी ले आते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में।
वास्तु शास्त्र में गेंदे के पौधे को काफी शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसकी तेज खुशबू सांपों को दूर रखने में मदद करती है और साथ ही ये घर में सकारात्मक ऊर्जा भी लेकर आता है।
स्नेक प्लांट की नुकीली पत्तियां सांपों को दूर रखने में मदद कर सकती हैं। कई लोगों को नाम की वजह से भ्रम होता है कि सांप इसके आसपास आते होंगे लेकिन मामला इसके उलट ही है। वास्तु के अनुसार ये पौधा आर्थिक स्थिति को सही करने में मददगार साबित होता है।
कैक्टस के कांटे सांपों को पास आने से रोकते हैं। हालांकि वास्तु में इसे घर के अंदर रखने की बजाय बाहर लगाना ज्यादा सही माना जाता है। तो इसे घर के लॉन में लगाना सही होता है।
वास्तु शास्त्र में तुलसी के पौधे को काफी महत्व दिया जाता है। वहीं हिंदू धर्म में माना जाता है कि तुलसी के पौधे में मां लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहां नकारात्मकता कभी आ ही नहीं सकती है। ऐसी मान्यता है कि इस पौधे में मौजूद तेल और सुगंध की वजह से सांप इसके आसपास नहीं आते हैं।
लेमनग्रास टी के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा। इसके पौधे की खुशबू भी सांप और कीड़ों को दूर रखने में मदद करती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार ये पौधा घर में ताजली और सकारात्मक ऊर्जा ले आता है।
लहसुन की तेज गंध सांपों को पसंद नहीं आती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार इसके पौधे को घर के बाहर लगाने से नकारात्मकता कम होती है।
सर्पगंधा की तेज गंध के कारण सांप इससे दूर रहते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार ये पौधा घर के आसपास सुरक्षा का माहौल बनाने में मदद करता है। साथ ही ये घर की सही एनर्जी को बैलेंस करने में मदद करता है। डिस्क्लेमर-इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।