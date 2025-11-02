Hindustan Hindi News
Vastu Tips: सक्सेस और घर की सुख-समृद्धि के लिए आजमाएं वास्तु के ये सरल उपाय

Simple Vastu Rules: यदि घर में नकारात्मक ऊर्जा हमेशा हावी होती हैं, तो कुछ ना कुछ अशुभ घटनाएं घटित होती रहती हैं। इतना ही नहीं इसका असर व्यापार में पड़ता है। ऐसे में यदि आप चाहते हैं कि व्यापार में सफलता मिले और घर में सुख-समृ्द्धि बनी रहे, तो वास्तु में कुछ सरल उपाय बताए गए हैं।

Dheeraj PalSun, 2 Nov 2025 11:06 AM


सोने के कमरे में आईना

अगर आपके बेडरूम यानी सोने के कमरे में आईना है, तो यह अपशकुन माना जाता है। बिस्तर के बिल्कुल सामने आईना नहीं रखना चाहिए। इससे पति पत्नी के बीच मन मुटाव होता है। अगर आईना बिल्कुल बिस्तर के सामने हो तो उसे हटा दें या फिर परदा लगा दें।



कब कर्जा लें और कब नहीं

रविवार और मंगलवार को, संक्रांति के दिन, वृद्धि योग में, हस्त नक्षत्र में बैंक आदि से कर्ज नहीं लेना चाहिए। इन मुहूर्तों में ऋण (कर्ज) लेने वाला व्यक्ति सदैव ऋणी रहता है। वैसे तो कर्ज कभी नहीं लेना चाहिए लेकिन अगर मजबूरी वश लेना ही पड़े तो कोशिश करें कि कर्ज बुधवार को ही लें।



दुकानकान से जुड़ा वास्तु नियम

दुकानदार और दुकान के कर्मचारी को अधिक से अधिक प्रयास करना चाहिए कि वह पूर्व या उत्तर की तरफ मुख करके बैठें, दक्षिण या पश्चिम की ओर मुख करके बैठने से प्रायः अर्थ हानि एवं कष्ट होता है। ऐसे में इस उपाय को आजमा सकते हैं।



दरवाजे के हत्थे पर जुड़ा उपाय

घर के दरवाजे के हत्थे से जुड़ा वास्तु व फेंगशुई उपाय कर सकते हैं। इसके लिए हत्थे पर तीन चीनी सिक्कों को, लाल रंग के रिबन या धागे से बांध कर दरवाजे के ऊपर की ओर लगाना चाहिए। इससे घर में लक्ष्मी आती है।



नमक का पोंछा

अगर आप व्यापार में तरक्की चहाते हैं, तो वास्तु के मुताबिक रोज घर, दुकान या ऑफिस की सफाई करते वक्त पानी में थोड़ा नमक मिलाकर पोंछा लगाना चाहिए। यह नमक मिला पानी ‘‘नकारात्मक’’, ‘‘अशुभ’’ ऊर्जा को सोख लेता है या बाहर निकालने में मदद करता है।



दक्षिण दिशा की चार दीवारी से जुड़ा उपाय

यदि आपका व्यापार मंद चल रहा है तो दक्षिण दिशा की चार दीवारी के मुंडेर पर ईटों की चिनाई कराकर उसे ऊंचा करा दें, दक्षिण की दीवार ऊंची करने पर आप स्वयं अपने व्यवसाय में तेजी अनुभव करेंगे।



नोट

यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

