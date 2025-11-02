Vastu Tips: सक्सेस और घर की सुख-समृद्धि के लिए आजमाएं वास्तु के ये सरल उपाय

अगर आपके बेडरूम यानी सोने के कमरे में आईना है, तो यह अपशकुन माना जाता है। बिस्तर के बिल्कुल सामने आईना नहीं रखना चाहिए। इससे पति पत्नी के बीच मन मुटाव होता है। अगर आईना बिल्कुल बिस्तर के सामने हो तो उसे हटा दें या फिर परदा लगा दें।
रविवार और मंगलवार को, संक्रांति के दिन, वृद्धि योग में, हस्त नक्षत्र में बैंक आदि से कर्ज नहीं लेना चाहिए। इन मुहूर्तों में ऋण (कर्ज) लेने वाला व्यक्ति सदैव ऋणी रहता है। वैसे तो कर्ज कभी नहीं लेना चाहिए लेकिन अगर मजबूरी वश लेना ही पड़े तो कोशिश करें कि कर्ज बुधवार को ही लें।
दुकानदार और दुकान के कर्मचारी को अधिक से अधिक प्रयास करना चाहिए कि वह पूर्व या उत्तर की तरफ मुख करके बैठें, दक्षिण या पश्चिम की ओर मुख करके बैठने से प्रायः अर्थ हानि एवं कष्ट होता है। ऐसे में इस उपाय को आजमा सकते हैं।
घर के दरवाजे के हत्थे से जुड़ा वास्तु व फेंगशुई उपाय कर सकते हैं। इसके लिए हत्थे पर तीन चीनी सिक्कों को, लाल रंग के रिबन या धागे से बांध कर दरवाजे के ऊपर की ओर लगाना चाहिए। इससे घर में लक्ष्मी आती है।
अगर आप व्यापार में तरक्की चहाते हैं, तो वास्तु के मुताबिक रोज घर, दुकान या ऑफिस की सफाई करते वक्त पानी में थोड़ा नमक मिलाकर पोंछा लगाना चाहिए। यह नमक मिला पानी ‘‘नकारात्मक’’, ‘‘अशुभ’’ ऊर्जा को सोख लेता है या बाहर निकालने में मदद करता है।
यदि आपका व्यापार मंद चल रहा है तो दक्षिण दिशा की चार दीवारी के मुंडेर पर ईटों की चिनाई कराकर उसे ऊंचा करा दें, दक्षिण की दीवार ऊंची करने पर आप स्वयं अपने व्यवसाय में तेजी अनुभव करेंगे।
यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।