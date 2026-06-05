Silver Bracelet Benefits: ओवरथिंकिंग और गुस्से को दूर करेगी चांदी की ब्रेसलेट, इस दिन पहनने से मिलेगा लाभ

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चांदी का संबंध चंद्रमा से माना जाता है। चंद्रमा को मन और भावनाओं का कारक कहा जाता है। ऐसे में चांदी की ब्रेसलेट पहनने से मानसिक शांति मिलती है और सोच भी सकारात्मक बनती है।
जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है उन्हें चांदी का ब्रेसलेट पहनने से लाभ मिलता है। वहीं कर्क, वृश्चिक और मीन राशि और मूलांक 2 और 7 के जातकों को चांदी बहुत सूट करता है।
अगर आप चांदी की ज्वैलरी पहनते हैं तो इससे कुंडली में चंद्रमा की स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी। जब चंद्रमा मजबूत होता है तो मन शांत रहने लगता है और कई चीजों में स्थिरता आती है।
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चांदी की ब्रेसलेट को सोमवार के दिन पहनना शुभ माना जाता है। इसे धारण करने से पहले भगवान शिव और चंद्रदेव को जरूर याद करें। साथ ही इनसे जुड़े मंत्रों का जाप करना भी अच्छा होगा।
कई लोगों को छोटी-छोटी बातों पर भी बहुत गुस्सा आता है और इसका असर उनकी जिंदगी पर पड़ता है। चांदी पहनने से गुस्सा शांत होगा क्योंकि ये भावनाओं को अच्छे से बैलेंस करने में मदद करता है।
हर समय ओवरथिंक करने की आदत तनाव बढ़ा सकती है। मान्यता है कि चांदी की ब्रेसलेट पहनने से बेवजह की चिंताएं कम होने लगती है और इंसान सही जगह पर फोकस करने लगता है।
चांदी को सकारात्मक ऊर्जा के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इसे पहनने से मन में स्थिरता आती है और व्यक्ति अपना हर फैसला पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ले पाता है।
सभी के लिए चांदी सेम रिजल्ट नहीं देता है। ऐसे में कोई भी धातु या रत्न पहनने का फैसला अपनी कुंडली जानकार ज्योतिष को दिखाने के बाद ही करें। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।