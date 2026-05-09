Vastu Tips: सीढ़ियों के नीचे बनवा लिया है मंदिर और किचन? ना रखें ये 6 चीजें, बिना तोड़फोड़ किए करें उपाय

वास्तु शास्त्र में घर के हर एक कोने को महत्व दिया जाता है। सीढ़ियों के नीचे वाली जगह काफी सेंसेटिव मानी जाती है। जा बेहद संवेदनशील मानी जाती है। शास्त्र के हिसाब से यहां पर गलत चीजों को रखने से घर में वास्तु दोष, तनाव और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। इस वजह से सीढ़ियों के नीचे कुछ चीजें भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए।
सीढ़ियों के नीचे मंदिर बनवाना सबसे बड़ी गलती मानी जाती है। इसे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है और माना जाता है कि इससे देवी-देवता निराश होते हैं। ऐसे में घर की सुख-समृद्धि और खुशहाली खत्म हो जाती है।
अक्सर लोग सीढ़ियों के नीचे जूते-चप्पल का रैक रख देते हैं जो बिल्कुल भी सही नहीं हैं। वास्तु शास्त्र में जूते-चप्पल को शनि से संबंधित माना जाता है। सीढ़ियों के नीचे इन्हें रखने से पैसों की दिक्कत शुरू होने लगती है। साथ ही घर के लोग बीमार पड़ते हैं।
जगह की खपत करने के लिए या फिर कम जगह के चलते लोग सीढ़ियों के नीचे किचन या फिर वॉश बेसिन नहीं बनवाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो परिवार के लोग बीमार रहेंगे और आपस में खूब झगड़ा भी होगा।
ऐसा कई घरों में होता है कि सीढ़ियों के नीचे या तो डस्टबिन रख दिया जाएगा या फिर यहां पर कचरे का ढेर लगा दिया जाता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो घर में राहु-केतु का बुरा असर दिखने को मिलेगा। तनाव बढ़ेगा और जरूरी काम रुकेंगे।
ये लगभग कई घरों में होता है। सीढ़ियों के नीचे पानी का मोटर लगवा दिया जाता है। वास्तु के अनुसार यहां पर पानी से संबंधित कोई भी सामान नहीं होना चाहिए। दरअसल बहता हुआ पानी धन के बहाव के रूप में देखा जाता है। ऐसे में खर्चा बढ़ेगा और पैसा कभी नहीं टिकेगा।
घर की सीढ़ियों के नीचे कीमती सामान कभी ना रखें। अगर यहां पर तिजोरी या फिर इससे जुड़ी कोई भी चीज रखी जाए तो इससे पैसों को बहुत नुकसान होता है।
अगर सीढ़ी के नीचे किचन या फिर रैक वगैरह बनवा लिया है तो उसे तोड़ने की जरूरत नहीं है। वास्तु के अनुसार यहां पर गंगाजल से शुद्ध किया गया एक सिद्ध वास्तु दोष निवारण यंत्र रख दें। माना जाता है कि इससे काफी हद तक वास्तु दोष के बुरे प्रभाव कम होते हैं। डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)