Vastu Tips: सीढ़ियों के नीचे बनवा लिया है मंदिर और किचन? ना रखें ये 6 चीजें, बिना तोड़फोड़ किए करें उपाय

बिना तोड़फोड़ करें ये उपाय

अगर सीढ़ी के नीचे किचन या फिर रैक वगैरह बनवा लिया है तो उसे तोड़ने की जरूरत नहीं है। वास्तु के अनुसार यहां पर गंगाजल से शुद्ध किया गया एक सिद्ध वास्तु दोष निवारण यंत्र रख दें। माना जाता है कि इससे काफी हद तक वास्तु दोष के बुरे प्रभाव कम होते हैं। डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)