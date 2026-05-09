सिर के पास मोबाइल रखकर सोने वाले सावधान! राहु-बुध होंगे कमजोर, शुरू होंगी ये दिक्कतें

आसान से उपाय से बदलें अपनी आदत

अगर आपको मोबाइल साथ में लेकर सोने की आदत है तो अब इस आदत को बदल लें। वास्तु के अनुसार मोबाइल को 4 से 5 फीट दूर रखकर ही सोना सही होता है। अगर संभव हो तो इसे साइलेंट करके ही सोएं। सोने से तकरीबन आधे घंटे पहले ही आप मोबाइल चलाना बंद कर दें। इससे मन शांत रहेगा और अच्छी नींद आएगी और ग्रह भी प्रभावित नहीं होंगे। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।