Gemstone: जिंदगी संवार देते हैं ये 5 रत्न, कुंडली में मजबूत होते हैं ये 2 ग्रह, जानें फायदे

जामुनिया

इसे अमेथिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये भी शनि का ही रत्न है। इसे नीलम के ऑप्शन के तौर पर पहना जा सकता है। हालांकि नीलम की तुलना में ये उतना पावरफुल नहीं होता है। शास्त्र की मान्यता के हिसाब से ये तनाव को कम करके फोकस को बढ़ाता है। वहीं अगर कुंडली में शनि से जुड़े दोष हैं तो काफी हद तक इससे कम भी होते हैं।