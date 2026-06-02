विराट कोहली के हाथ में दिखी श्री वृन्दावन महिमामृत? जानिए रोजाना पाठ के 7 फायदे

विराट कोहली आज पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ वृंदावन पहुंचे। वहां से लौटते वक्त उनके हाथ में किताब नजर आई और अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये उनके हाथ में श्री वृन्दावन महिमामृत ग्रंथ है। इसमें वृंदावन धाम, राधा रानी और भगवान श्रीकृष्ण की महिमा का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। आइए जानते हैं कि इसका पाठ करने से क्या-क्या फायदे मिलते हैं?
मान्यता है कि श्री वृन्दावन महिमामृत पढ़ने से मन भगवान श्रीकृष्ण और राधा रानी की भक्ति में और भी डूबता है। हर एक अध्याय को पढ़ने के साथ-साथ ध्यान सांसारिक चिंताओं से हटकर ईश्वर की ओर ही जाता है और इससे ध्यान कर पाना आसान होता है।
श्री वृन्दावन महिमामृत में वृंदावन की महिमा का भावपूर्ण वर्णन किया गया है। अगर इसका पाठ रोज किया जाए तो मन शांत रहता है और तनाव से मुक्ति मिलती है। मानसिक सुकून के साथ-साथ सोच काफी पॉजिटिव होती जाती है।
श्री वृन्दावन महिमामृत में वृंदावन की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है जोकि बहुत ही खूबसूरत है। इसे पढ़ने से इस धाम के प्रति श्रद्धा और प्रेम बढ़ता है और वहां जाने की इच्छा बार-बाहर मन में आती है।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्री वृन्दावन महिमामृत ग्रंथ का पाठ करने से मन का कोई भी डर खत्म हो जाता है। सारी चिंता खत्म हो जाती है। इसका रोजाना पाठ करने से नेगेटिव सोच कम होती है। जब मन शांत रहता है तो जिंदगी में प्रसन्नता आसानी से आती है।
माना जाता है कि जो लोग इस ग्रंथ का पाठ रोज करते हैं उनके मन में भगवान के प्रति भक्ति और सेवा भाव और भी बढ़ जाता है। इस तरह से इस ग्रंथ की मदद से आध्यात्मिक जीवन और भी मजबूत होता है।
अगर आप इस ग्रंथ को श्रद्धा भाव से घर लाएंगे तो आपके आसपास का वातावरण शांत रहने लगेगा और सब कुछ पॉजिटिव होता जाएगा। बस ख्याल रखें कि इसे सावधानी से और सफाई के साथ रखें। लाकर सिर्फ रख ना दें बल्कि रोजाना इसका पाठ भी करें।
वैष्णव परंपरा को फॉलो करने वाले लोग रोजाना श्री वृन्दावन महिमामृत का पाठ करते हैं। मान्यता है कि इस ग्रंथ को पास रखने और इसका पाठ करने से राधा रानी और भगवान कृष्ण की कृपा मिलती है।