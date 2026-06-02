विराट कोहली के हाथ में दिखी श्री वृन्दावन महिमामृत? जानिए रोजाना पाठ के 7 फायदे

श्री वृन्दावन महिमामृत ग्रंथ के साथ दिखे विराट कोहली?

विराट कोहली आज पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ वृंदावन पहुंचे। वहां से लौटते वक्त उनके हाथ में किताब नजर आई और अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये उनके हाथ में श्री वृन्दावन महिमामृत ग्रंथ है। इसमें वृंदावन धाम, राधा रानी और भगवान श्रीकृष्ण की महिमा का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। आइए जानते हैं कि इसका पाठ करने से क्या-क्या फायदे मिलते हैं?