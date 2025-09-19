सोते समय दरवाजे की तरफ पैर करके सोना चाहिए या नहीं, जानिए वास्तु नियम

वास्तु शास्त्र के मुताबिक मुख्य दरवाजा घर में ऊर्जा के प्रवेश और बाहर निकलने का मार्ग माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति सोते समय अपने पैरों को दरवाजे की तरफ करता है, तो माना जाता है कि निगेटिव ऊर्जा सीधे उस व्यक्ति पर असर डाल सकती है। इसी कारण इसे शुभ नहीं माना जाता।
वास्तु के जानकार बताते हैं कि दरवाजा घर का मुख होता है और वहां पैर करना भगवान या घर की लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। यही वजह है कि पुराने समय से इसे मना किया गया। इसे सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि एक तरह का ध्यान रखने वाला नियम भी कहा जा सकता है।
इतना ही नहीं, दरवाजे से आने-जाने वाली हवा और हलचल आपकी नींद में बाधा डाल सकती है। कई बार इस दिशा में पैर करके सोने से दिमाग पूरी तरह से आराम नहीं पाता और नींद गहरी नहीं आती। इसलिए वास्तु में इसे ध्यान में रखा गया है ताकि नींद में रुकावट न आए और शरीर और दिमाग दोनों रिलैक्स रहें।
अब बात उपाय की करते हैं। अगर दरवाजे की तरफ पैर करते हैं, तो बिस्तर और दरवाजे के बीच पर्दा या पार्टिशन लगाएं। इसके अलावा सोते समय कमरे का दरवाजा बंद रखें। या तो कमरे में हल्की रोशनी और साफ-सुथरी जगह बनाए रखें ताकि ऊर्जा का प्रवाह सही रहे।
वास्तु विज्ञान में उत्तर दिशा को एक सकारात्मक दिशा का दर्जा दिया गया है। कहा जाता है कि उत्तर दिशा में पैर करके सोने पर सकारात्मक ऊर्जा खिंचकर चली आती है और इसी वजह से इसे सोने के लिए एक उत्तम दिशा कहा जाता है।
वास्तु में कहा गया है कि आपका बिस्तर इस तरह होना चाहिए कि सोते वक्त आपके पैर उत्तर दिशा में और सिर दक्षिण दिशा में होना चाहिए। इससे जीवन सुखमय होता है और घर में सुख समृद्धि का वास बना रहता है।
मान्यता है कि उत्तर दिशा में पैर करके सोने से दांपत्य जीवन में भी खुशहाली बनी रहती है। ये दिशा मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छी मानी जाती है और इस दिशा में अगर आप पैर करके सोएंगे तो आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी बनी रहेगी।
यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।