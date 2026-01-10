किचन में डस्टबिन रखना चाहिए या नहीं? जानिए वास्तु से जुड़े नियम

इन बातों का रखें ध्यान

अगर डस्टबिन रखते हैं, तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें कि डस्टबिन हमेशा ढक्कन वाला होना चाहिए। उसे रोज खाली करें और साफ रखें, ताकि गंदगी जमा न हो। मान्यता है कि साफ-सफाई रखने से नकारात्मक ऊर्जा अपने आप कम हो जाती है और घर का माहौल हल्का बना रहता है।