वास्तु शास्त्र: पूजा में धूप जलाना चाहिए या अगरबत्ती, जानिए इससे जुड़ा हर नियम

धूप अपनाएं, अगरबत्ती त्यागें

पूजा में धूपबत्ती ग्रह शांति, स्वास्थ्य और सुख देती है, जबकि अगरबत्ती पितृ दोष व अशुभ लाती है। आज से शुद्ध धूप जलाएं और देव कृपा पाएं। डिस्क्लेमर: यह खबर विभिन्न माध्यमों, धर्म ग्रंथों और विशेषज्ञों के सलाह पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।