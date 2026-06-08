Shiv Mantra: मानसिक तनाव दूर कर मन को शांत रखते हैं भगवान शिव के ये 5 मंत्र, नियमित जाप से महादेव की बरसेगी कृपा

महामृत्युंजय मंत्र

ऊँ हौं जूं स: ऊँ भुर्भव: स्व: ऊँ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। ऊर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ऊँ भुव: भू: स्व: ऊँ स: जूं हौं ऊँ।। महामृत्युंजय मंत्र भगवान शिव का सबसे शक्तिशाली मंत्र माना जाता है। इसका जाप करने से मृत्यु के भय, लंबी बीमारी और मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। यह मंत्र व्यक्ति को नई ऊर्जा और आत्मिक शक्ति प्रदान करता है। जो लोग गंभीर समस्याओं या स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जूझ रहे हैं, उन्हें रोजाना इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। इससे ना सिर्फ शरीर स्वस्थ रहता है, बल्कि मन भी स्थिर होता है।