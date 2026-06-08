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Shiv Mantra: मानसिक तनाव दूर कर मन को शांत रखते हैं भगवान शिव के ये 5 मंत्र, नियमित जाप से महादेव की बरसेगी कृपा

हिंदू धर्म में भगवान शिव की आराधना को सबसे शक्तिशाली और कल्याणकारी माना जाता है। जब जीवन में बेचैनी, चिंता या मानसिक तनाव बढ़ जाता है, तब शिव मंत्रों का जाप मन को शांति प्रदान करता है। ये मंत्र ना सिर्फ नेगेटिविटी को दूर करते हैं, बल्कि आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं।

Navaneet RathaurJun 08, 2026 05:16 pm IST
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महामृत्युंजय मंत्र

ऊँ हौं जूं स: ऊँ भुर्भव: स्व: ऊँ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। ऊर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ऊँ भुव: भू: स्व: ऊँ स: जूं हौं ऊँ।। महामृत्युंजय मंत्र भगवान शिव का सबसे शक्तिशाली मंत्र माना जाता है। इसका जाप करने से मृत्यु के भय, लंबी बीमारी और मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। यह मंत्र व्यक्ति को नई ऊर्जा और आत्मिक शक्ति प्रदान करता है। जो लोग गंभीर समस्याओं या स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जूझ रहे हैं, उन्हें रोजाना इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। इससे ना सिर्फ शरीर स्वस्थ रहता है, बल्कि मन भी स्थिर होता है।

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रुद्र मंत्र

रुद्र मंत्र भगवान शिव के उग्र रूप को शांत करने वाला मंत्र है। 'ॐ नमो भगवते रुद्राय' का जाप करने से जीवन की बड़ी समस्याएं और बाधाएं दूर होती हैं। यह मंत्र व्यक्ति को हर संकट से उबारता है और जीवन में स्थिरता लाता है। जो लोग लगातार परेशानियों का सामना कर रहे हैं, उनके लिए यह मंत्र विशेष रूप से फलदायी सिद्ध होता है। नियमित जाप से भगवान रुद्र की कृपा प्राप्त होती है।

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शिव गायत्री मंत्र

शिव गायत्री मंत्र निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। 'ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्' का जाप करने से बुद्धि तेज होती है और सही मार्गदर्शन मिलता है। जो लोग जीवन में उलझन या सही फैसला ना ले पाने की समस्या से जूझ रहे हैं, उनके लिए यह मंत्र बहुत लाभकारी है। इससे सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है।

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शिव का मूल मंत्र

'ॐ नमः शिवाय' शिव का सबसे सरल और शक्तिशाली मूल मंत्र है। इसका जाप करने से मन की चंचलता कम होती है और आंतरिक शांति मिलती है। यह मंत्र रोजाना जपने से व्यक्ति के आसपास सकारात्मक वातावरण बनता है। यह मंत्र सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और भगवान शिव की कृपा दिलाता है।

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बंधनों से मुक्ति का मंत्र

'ॐ पशुपतये नमः' मंत्र सांसारिक बंधनों से मुक्ति दिलाता है। इसका जाप करने से मन की अशांति दूर होती है और आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। जो लोग जीवन की जिम्मेदारियों और बंधनों से थक चुके हैं, उनके लिए यह मंत्र बहुत प्रभावी है। इससे आत्मबल मजबूत होता है और सही दिशा मिलती है।

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मंत्र जाप के नियम और सावधानियां

शिव मंत्रों का जाप हमेशा शुद्ध मन और साफ जगह पर करना चाहिए। सुबह के समय या शाम को प्रदोष काल में जाप करने से अधिक लाभ मिलता है। जाप करते समय शिवलिंग या शिव की तस्वीर के सामने बैठें। नियमित जाप से महादेव की कृपा अवश्य प्राप्त होती है।

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शिव मंत्रों का दैनिक जीवन में महत्व

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मानसिक तनाव आम समस्या बन गया है। शिव मंत्रों का नियमित जाप इस तनाव को कम करता है और जीवन को शांतिपूर्ण बनाता है। ये मंत्र ना सिर्फ मन को शांत रखते हैं, बल्कि सकारात्मक बदलाव भी लाते हैं। जो व्यक्ति इन मंत्रों का रोज जाप करता है, उसे महादेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है।

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तनाव, चिंता, बाधा से मुक्ति

भगवान शिव के ये 5 मंत्र मानसिक शांति, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा के स्रोत हैं। यदि आप भी जीवन में तनाव, चिंता या बाधाओं से जूझ रहे हैं, तो इन मंत्रों का नियमित जाप शुरू करें। सच्ची श्रद्धा और नियमित अभ्यास से महादेव की कृपा जरूर बरसेगी और जीवन में सुख-शांति आएगी। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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