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Shiv Puran: जब महादेव होते हैं प्रसन्न, तो जीवन में दिखने लगते हैं ये 6 शुभ संकेत, शिव पुराण में छिपा है इसका रहस्य

सृष्टि के आदि और अनंत भगवान शिव को देवों के देव कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति उनके भक्ति मार्ग पर चलता है और महादेव प्रसन्न हो जाते हैं, तो उसके जीवन में कई शुभ बदलाव आने लगते हैं। शिव पुराण में इन संकेतों का विस्तार से वर्णन मिलता है, जो बताते हैं कि भगवान शिव की कृपा किन रूपों में प्रकट होती है।

Navaneet RathaurJun 09, 2026 05:59 pm IST
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शिव कृपा का प्रथम संकेत - भक्ति में रुचि

जब महादेव प्रसन्न होते हैं, तो व्यक्ति के मन में स्वाभाविक रूप से भगवान के भजन-कीर्तन और उनकी लीलाओं को सुनने की इच्छा जागृत हो जाती है। वह पहले की तरह व्यर्थ की बातों में समय नहीं गंवाता, बल्कि शिव नाम और उनके मंत्रों में डूबा रहता है। इसका मतलब है कि उसकी आत्मा अब आध्यात्मिक ऊर्जा की ओर मुड़ रही है।

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शिव कृपा का दूसरा संकेत - भय और अशांति का अंत

शिव की कृपा मिलने पर व्यक्ति के मन से सभी प्रकार के भय, चिंता और अशांति धीरे-धीरे कम होने लगती है। वह जीवन की चुनौतियों का डटकर सामना करने लगता है। पहले जो छोटी-छोटी बातें उसे परेशान करती थीं, अब वे उसे प्रभावित नहीं करती हैं। मन में एक अजीब सी शांति और स्थिरता महसूस होती है।

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शिव कृपा का तीसरा संकेत - नकारात्मक भावनाओं में कमी

महादेव की कृपा से व्यक्ति के मन से क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार और द्वेष जैसी नकारात्मक भावनाएं कम होने लगती हैं। वह दूसरों के प्रति अधिक सहिष्णु और करुणामय हो जाता है। सदाचार और भक्ति का मार्ग स्वाभाविक रूप से चुनने लगता है, जिससे उसके आस-पास का वातावरण भी शांत और सकारात्मक हो जाता है।

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शिव कृपा का चौथा संकेत - दिव्य सपने और अनुभूतियां

शिव पुराण के अनुसार, जब शिव कृपा होती है तो व्यक्ति को सपनों में कैलाश पर्वत, भगवान शिव, नंदी महाराज या दिव्य प्रकाश दिखाई देने लगता है। ये सपने सामान्य नहीं होते, बल्कि आध्यात्मिक जागृति के संकेत होते हैं। जागते हुए भी कभी-कभी शिव मंत्र या उनकी छवि मन में अचानक आ जाती है।

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शिव कृपा का पांचवां संकेत - गुरु वाणी और अच्छे विचार

शिव की कृपा मिलने पर व्यक्ति के मन में अच्छे विचारों का उदय होने लगता है। वह गुरु, संतों और आध्यात्मिक वाणियों की ओर स्वाभाविक आकर्षण महसूस करने लगता है। उसकी समझ बढ़ती है और छोटी-छोटी बातों में भी गहराई नजर आने लगती है।

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शिव कृपा का छठा संकेत - स्वतः शिव चिंतन

सबसे महत्वपूर्ण संकेत यह है कि व्यक्ति के मन में बिना किसी प्रयास के शिव नाम, मंत्र और उनके चिंतन अपने आप आने लगते हैं। पूजा-पाठ में मन लगने लगता है और रोजमर्रा की जिंदगी में भी शिव स्मरण बना रहता है। शिव पुराण कहता है कि यही सच्ची शिव कृपा का लक्षण है।

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शिव कृपा कैसे पहचानें और बनाए रखें

ये संकेत अचानक नहीं आते, बल्कि धीरे-धीरे विकसित होते हैं। जब व्यक्ति इनमें से कई संकेत महसूस करने लगे, तो समझ लें कि महादेव उस पर प्रसन्न हैं। इन्हें बनाए रखने के लिए नियमित शिव पूजा, सात्विक जीवन और नकारात्मकता से दूर रहना चाहिए।

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सच्ची भक्ति और अच्छे कर्म हैं जरूरी

शिव पुराण में वर्णित ये संकेत हमें बताते हैं कि भगवान शिव की कृपा चमत्कार नहीं, बल्कि मन की शुद्धि और आंतरिक परिवर्तन है। जब ये संकेत दिखने लगें, तो समझ लें कि महादेव आपके जीवन में विशेष कृपा कर रहे हैं। सच्ची भक्ति और अच्छे कर्मों से इस कृपा को और गहरा बनाए रखें। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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