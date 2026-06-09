Shiv Puran: जब महादेव होते हैं प्रसन्न, तो जीवन में दिखने लगते हैं ये 6 शुभ संकेत, शिव पुराण में छिपा है इसका रहस्य

सच्ची भक्ति और अच्छे कर्म हैं जरूरी

शिव पुराण में वर्णित ये संकेत हमें बताते हैं कि भगवान शिव की कृपा चमत्कार नहीं, बल्कि मन की शुद्धि और आंतरिक परिवर्तन है। जब ये संकेत दिखने लगें, तो समझ लें कि महादेव आपके जीवन में विशेष कृपा कर रहे हैं। सच्ची भक्ति और अच्छे कर्मों से इस कृपा को और गहरा बनाए रखें। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।