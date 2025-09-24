शारदीय नवरात्रि में गृह प्रवेश करना चाहिए या नहीं? जानें जरूरी वास्तु नियम

नवरात्रि में गृह प्रवेश से जुड़े वास्तु नियम

शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से प्रारंभ हुए हैं और इनका समापन 2 अक्तूबर को दशहरा या विजयादशमी के दिन होगा। वास्तु शास्त्र के अनुसार, नवरात्रि में कुछ कार्यों को करना अत्यंत शुभ माना गया है, जबकि कुछ कार्यों की मनाही होती है। नवरात्रि में गृह प्रवेश शुभ व कल्याणकारी माना गया है। यही कारण है कि लोग घर नया हो या पुराना गृह प्रवेश करने के लिए नवरात्रि का इंतजार करते हैं। जानें शारदीय नवरात्रि में गृह प्रवेश करना चाहिए या नहीं व गृह प्रवेश से जुड़े वास्तु नियम।