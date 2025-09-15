Shardiya Navratri 2025: नवरात्रि में वास्तु का रखें विशेष ध्यान, माता रानी का मिलेगा आशिर्वाद

घर में साफ-सफाई रखें

वास्तु शास्त्र में स्वच्छता सकारात्मक ऊर्जा का आधार है। नवरात्रि से पहले घर की अच्छी तरह साफ-सफाई करें। फर्श पर गंगाजल का छिड़काव करें और पुराने, टूटे सामान को हटाएं। रसोई और पूजा कक्ष को विशेष रूप से साफ रखें। स्वच्छ घर माता रानी की कृपा को आकर्षित करता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है।