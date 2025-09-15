Shardiya Navratri 2025: नवरात्रि में वास्तु का रखें विशेष ध्यान, माता रानी का मिलेगा आशिर्वाद

वास्तु शास्त्र में स्वच्छता सकारात्मक ऊर्जा का आधार है। नवरात्रि से पहले घर की अच्छी तरह साफ-सफाई करें। फर्श पर गंगाजल का छिड़काव करें और पुराने, टूटे सामान को हटाएं। रसोई और पूजा कक्ष को विशेष रूप से साफ रखें। स्वच्छ घर माता रानी की कृपा को आकर्षित करता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है।
वास्तु के अनुसार, नवरात्रि में कलश स्थापना उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) में करें, जो सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र है। कलश को पीतल या तांबे के बर्तन में स्थापित करें और उसमें गंगाजल, सुपारी, और आम के पत्ते डालें। माता की मूर्ति के सामने कलश रखें। यह समृद्धि और शांति को आकर्षित करता है।
नवरात्रि के लिए पूजा कक्ष उत्तर-पूर्व दिशा में बनाएं, क्योंकि यह दिशा आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ी है। पूजा कक्ष में माता की मूर्ति को पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके रखें। सुनिश्चित करें कि पूजा स्थान के पास कोई अव्यवस्था ना हो और दीपक, धूपबत्ती नियमित जलाएं। यह माता रानी की कृपा को बढ़ाता है।
वास्तु के अनुसार, नवरात्रि में दीपक को दक्षिण-पूर्व (अग्नि कोण) में जलाएं। यह अग्नि तत्व को संतुलित करता है और सकारात्मक ऊर्जा लाता है। घी या तिल के तेल का दीपक जलाएं और माता के सामने रखें। दीपक को रोज साफ करें और रात में बुझने न दें। यह माता का आशीर्वाद दिलाता है।
मुख्य द्वार को नवरात्रि में आम के पत्तों के तोरण और स्वास्तिक से सजाएं। वास्तु में मुख्य द्वार सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश द्वार है। लाल या पीले रंग का स्वास्तिक बनाएं और फूलों की माला लगाएं। यह माता रानी को आमंत्रित करता है और घर में सुख-समृद्धि लाता है।
नवरात्रि में पूजा कक्ष और घर में लाल, पीला और नारंगी जैसे शुभ रंगों का उपयोग करें। ये रंग सूर्य और गुरु ग्रह से जुड़े हैं, जो समृद्धि और सकारात्मकता लाते हैं। पूजा स्थल पर रंगीन कपड़ा बिछाएं और फूलों से सजावट करें। यह माता की कृपा और शुभ ऊर्जा को आकर्षित करता है।
शारदीय नवरात्रि में साफ-सफाई, सही दिशा में कलश और पूजा कक्ष, दीपक और मुख्य द्वार की सजावट जैसे वास्तु उपाय अपनाएं। ये उपाय सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और माता रानी का आशीर्वाद दिलाते हैं। श्रद्धा से इनका पालन करें, ताकि घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे।