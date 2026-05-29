Shaniwar Ke Upay: शनिवार के दिन करें पीपल के पेड़ से जुड़े ये 5 उपाय, प्रसन्न होंगे शनि देव जीवन में बढ़ेगी खुशहाली

पीपल को शनि देव का प्रिय वृक्ष माना जाता है। शनिवार के दिन पीपल की पूजा करने से शनि का अशुभ प्रभाव कम होता है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। जो लोग शनि की साढ़ेसाती या ढैय्या से गुजर रहे हैं, उनके लिए यह दिन विशेष रूप से फलदायी होता है। पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर या स्पर्श करके किए गए उपाय शनि देव को प्रसन्न करते हैं और जीवन में स्थिरता, धन और शांति लाते हैं।
शनिवार को पीपल के पेड़ से 11 बिना कटे या फटे पत्ते तोड़कर उनकी माला बनाएं। इसे शनि मंदिर में शनिदेव को अर्पित करें। फिर पेड़ की सात परिक्रमा करें और कच्चे सूत को सात बार पेड़ पर लपेट दें। इसके बाद 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें। इस उपाय से शनि के अशुभ प्रभाव में कमी आती है और धन प्राप्ति के नए मार्ग खुलते हैं।
शनिवार को पीपल के पेड़ को दोनों हाथों से स्पर्श करें और लगातार 108 बार 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें। चूंकि भगवान शिव शनिदेव के गुरु हैं, इसलिए यह उपाय बहुत प्रभावी माना जाता है। इससे शनि के साथ अन्य ग्रहों के दोष भी शांत होते हैं और जीवन की बाधाएं दूर होती हैं।
शनिवार की शाम स्वच्छ वस्त्र पहनकर पीपल की जड़ में जल और दूध अर्पित करें। फिर सरसों के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। पेड़ की पांच परिक्रमा करें। इस उपाय से शनि की दशा का प्रभाव कम होता है और हनुमान जी व शनिदेव दोनों की कृपा प्राप्त होती है। पुरानी समस्याएं और कष्ट धीरे-धीरे दूर होने लगते हैं।
शनिवार को पीपल के पेड़ के पास काले तिल अर्पित करें और जड़ में दूध, गुड़ मिलाकर जल चढ़ाएं। पांच प्रकार की मिठाइयां अर्पित करें। फिर 11 परिक्रमा करें और अपनी समस्याएं मन ही मन शनि देव को बताएं। इस उपाय से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है और नौकरी-व्यापार में उन्नति के योग बनते हैं।
शनिवार को 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करते हुए बहते हुए जल में कोयला प्रवाहित करें। शनिदेव को सरसों का तेल और काले तिल अर्पित करें। सुबह-शाम शनि चालीसा का पाठ करें। इस उपाय से शनि का अशुभ प्रभाव कम होता है और जीवन में सुख-समृद्धि स्थायी रूप से बनी रहती है।
शनिवार को पीपल पूजा करते समय साफ-सुथरे कपड़े पहनें और शांत मन रखें। पीपल को कभी नुकसान ना पहुंचाएं। पूजा के बाद ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान अवश्य दें। इन उपायों को नियमित रूप से करने से शनि देव की कृपा बनी रहती है।
ये उपाय ना सिर्फ शनि दोष को शांत करते हैं बल्कि करियर, धन, स्वास्थ्य और रिश्तों में स्थिरता लाते हैं। नियमित अभ्यास से व्यक्ति में अनुशासन बढ़ता है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है। शनिवार को पीपल से जुड़े ये सरल उपाय अपनाकर आप शनि देव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और जीवन को सुखमय बना सकते हैं। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।