Shaniwar Ke Niyam: शनिवार को ऐसे करें हनुमान जी की पूजा, सारे संकट हर लेंगे बजरंगबली, शनि पीड़ा से भी मिल जाएगी राहत

शनिवार हनुमान पूजा की विधि

सबसे पहले शुभ मुहूर्त में हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर को चौकी पर स्थापित करें। 'ॐ श्री हनुमते नमः' मंत्र का जाप करते हुए पूजा शुरू करें। सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें, फिर लाल फूल चढ़ाएं। गुड़, चना और नारियल का भोग लगाएं। लाल लंगोट अर्पित करने के बाद 'ॐ हं हनुमते नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और सुंदरकांड का पाठ करें। अंत में आरती करके पूजा समाप्त करें।