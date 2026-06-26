Shaniwar Ke Niyam: साढ़ेसाती-ढैय्या या कुंडली में खराब है शनि की स्थिति, तो शनिवार को करें इन 5 मंत्रों का जाप

शनि मंत्र के जाप से मिलने वाले लाभ

इन मंत्रों और नियमों का नियमित पालन करने से शनि दोष कम होता है, साढ़ेसाती और ढैय्या का प्रभाव घटता है। व्यक्ति के जीवन में शांति, आर्थिक स्थिरता और स्वास्थ्य लाभ मिलता है। शनि देव की कृपा से व्यक्ति अनुशासित और सफल बनता है। हालांकि, इन मंत्रों का जाप करने से पहले एक बार योग्य विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।