घर के मंदिर में कहीं आप तो नहीं रखते हैं ऐसी 6 मूर्तियां? खराब होने लगेगा घर का माहौल

घर का मंदिर और वास्तु का नियम

वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का मंदिर सबसे ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा वाली जगह मानी जाता है। यहां रखी हुई मूर्तियों का असर घर के माहौल और परिवार की सुख-समृद्धि पर पड़ता है। कई बार लोग अनजाने में ऐसी मूर्तियां रख लेते हैं जिन्हें शुभ नहीं माना जाता है। कहा जाता है कि इससे घर में तनाव, नकारात्मकता और मानसिक अशांति बढ़ सकती है। इसलिए मंदिर में मूर्तियां रखते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी माना गया है। तो आइए जानते हैं कि आखिर घर में कैसी मूर्तियों को नहीं रखना है?