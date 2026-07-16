Numerology: बाहर से सख्त और अंदर से नरम होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, शनि के चलते होते हैं गंभीर

मूलांक 8 पर होता है शनिदेव का प्रभाव

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 8 वाले बाहर से सख्त दिखते हैं लेकिन अंदर से उतने ही नरम दिल वाले होते हैं। मूलांक 8 की कैटैगरी में वो लोग आते हैं जिनका जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या फिर 28 तारीख को होता है। इस मूलांक का संबंध शनि ग्रह से माना जाता है। न्यूमेरेलॉजी के अनुसार इन लोगों का स्वभाव बाकी लोगों से थोड़ा अलग होता है।