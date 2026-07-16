Numerology: बाहर से सख्त और अंदर से नरम होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, शनि के चलते होते हैं गंभीर

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 8 वाले बाहर से सख्त दिखते हैं लेकिन अंदर से उतने ही नरम दिल वाले होते हैं। मूलांक 8 की कैटैगरी में वो लोग आते हैं जिनका जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या फिर 28 तारीख को होता है। इस मूलांक का संबंध शनि ग्रह से माना जाता है। न्यूमेरेलॉजी के अनुसार इन लोगों का स्वभाव बाकी लोगों से थोड़ा अलग होता है।
मूलांक 8 वाले जब पहली बार मिलेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये कम बोलते होंगे और इनका स्वभाव काफी सख्त है। हालांकि हकीकत ये होती है कि इनका दिल बहुत ही साफ होता है और ये इमोशनल भी होते हैं।
न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 8 वाला व्यक्ति बिना सोचे-समझे ही कोई भी फैसला नहीं लेता है। ये लोग हर बात को पहले ठीक से समझते हैं। ऐसे में ये शांत रहना पसंद करते हैं। इसी वजह से अक्सर लोग इन्हें रिजर्व स्वभाव का समझ लेते हैं।
न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 8 वाले शॉर्टकट लेने में भरोसा नहीं करते हैं। अपनी मेहनत और धैर्य के दम पर ये हर मुकाम हासिल कर लेते हैं। इनकी खास बात यही है कि ये लोग मेहनत से घबराते नहीं है। हालांकि इन्हें सफलता देर से मिलती है लेकिन इन्हें खुद पर भरोसा होता है कि सब अच्छा ही होगा।
मूलांक 8 वाले लोग जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करते हैं। हालांकि जब ये किसी को अपना मानते हैं तो उसका साथ पूरी ईमानदारी के साथ निभाते हैं। इनकी जिंदगी में रिश्ते बहुत ही कम होते हैं।
मूलांक 8 वाला व्यक्ति लोगों की गलत बात को पसंद नहीं करता है। अगर किसी के साथ गलत हो रहा होगा तो ये उसके खिलाफ आवाज उठाने से चूकते नहीं हैं।
इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।