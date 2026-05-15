Neelam पहने बिना भी मजबूत हो जाएगा शनि, शनिवार को बस अपना लें 8 आसान उपाय

नीलम पहने बिना भी मजबूत हो सकता है शनि

ज्योतिष शास्त्र में शनि देव कर्मों और न्याय के देवता के रूप में देखा जाता है। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में शनि ग्रह मजबूत होता है उसे करियर से लेकर पैसों के मामलों में मजबूती मिलती है। इसी के साथ समाज में मान-सम्मान भी खूब मिलता है। कई लोग शनि की स्थिति को मजबूत करने के लिए नीलम रत्न धारण करते हैं। अगर आप नीलम नहीं पहन रहे हैं तो कुछ आसान उपायों के बिना भी शनि मजबूत कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे?