शनि देव की मंदिर में कैसे प्रणाम करें? जानिए क्या करें और क्या नहीं

शनिदेव स्वयं कृपा करेंगे

हाथ पीछे बांधकर प्रणाम, सामने न खड़े होना, पूरी ईमानदारी, गरीबों का सम्मान, क्षमा याचना और वचन पक्का – इन नियमों का पालन करने वाला व्यक्ति शनिदेव का सबसे प्रिय भक्त बन जाता है और साढ़ेसाती भी आशीर्वाद बन जाएगी। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।