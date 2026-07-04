Gemstone: सीलोन पुखराज और कश्मीरी नीलम समेत ये हैं 5 बेशकीमती रत्न, जानें फायदे

इस बात को ना करें इग्नोर

इनमें से किसी भी रत्न को खुद से ना पहनें। कुंडली ज्योतिषी को दिखाने के बाद ही रत्न धारण करें नहीं तो ये आप पर बुरा असर भी डाल सकता है। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।