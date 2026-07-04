Gemstone: सीलोन पुखराज और कश्मीरी नीलम समेत ये हैं 5 बेशकीमती रत्न, जानें फायदे

रत्नशास्त्र में कुछ ऐसे रत्न हैं जिनकी कीमत आसमान छूती है। सीलोन पुखराज से लेकर कश्मीरी नीलम समेत कुल पांच ऐसे रत्न हैं जिनकी गिनती महंगे रत्नों में होती है। जानिए भारत के पांच ऐसे ही रत्नों के बारे में।
कश्मीरी नीलम की गिनती दुर्लभ और महंगे रत्नों में की दाती है। इसका संबंध शनि ग्रह से होता है। माना जाता है कि अगर ये रत्न किसी को सूट कर जाए उसे करियर में अच्छी खासी ग्रोथ मिलती है। साथ ही इससे कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप होता है।
रत्नशास्त्र में रुबी को सूर्य का रत्न माना जाता है। मान्यता है कि इसे धारण करने से मान-सम्मान मिलने के योग बनते हैं। वहीं बर्मा रुबी और भी पावरफुल होता है और ये भारत के बेशकीमती रत्नों में से एक है।
लिस्ट में कोलंबियन पन्ना का भी नाम शामिल है। इसका संबंध बुध ग्रह से है। रत्नशास्त्र के अनुसार इससे सोचने-समझने की क्षमता बेहतर होती है। बिजनेस से जुड़े लोगों को लिए ये रत्न फायदेमंद साबित होता है।
सीलोन पुखराज भी महंगे रत्नों में ही आता है। इसका संबंध गुरु यानी जूपिटर से है। मान्यता है कि इससे शादी में आ रही दिक्कतें दूर होती हैं। सुख-सुविधाएं बढ़ती है और भाग्य का पूरा साथ मिलता है।
लिस्ट में बसरा मोती का नाम भी शामिल है। रत्नशास्त्र के अनुसार इसका संबंध चंद्रमा से होता है। मान्यता है कि इससे गुस्सा और तनाव कम होता है। साथ ही इसे धारण करने से मन शांत रहने लगता है।
इनमें से किसी भी रत्न को खुद से ना पहनें। कुंडली ज्योतिषी को दिखाने के बाद ही रत्न धारण करें नहीं तो ये आप पर बुरा असर भी डाल सकता है। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।