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SAWAN, सावन की शुभकामनाएं: इन 10 जबरदस्त मैसेज, फोटो और शायरी शेयर कर दें सावन की बधाई

SAWAN SHUBHKAMNAYE SAWAN WISHES IN HINDI SAWAN 2026: सावन में भगवान शिव, माता पार्वती की विधि-विधान से पूजा करने पर विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में सुख-समृद्धि, अच्छी सेहत, खुशहाली और मनोकामनाओं की पूर्ति का आशीर्वाद मिलता है। 

Shrishti ChaubeyJul 30, 2026 04:44 am IST
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सावन की शुभकामनाएं

है हाथ में डमरु और है काला नाग साथ, लीला जिसकी अपरम पार वो भोले नाथ हैं! सावन 2026 की शुभकामनाएं!

2/10

सावन की बधाई हो

भोले बाबा का आशीर्वाद मिले आपको, उनकी दुआ का प्रसाद मिले आपको, आप करें अपनी जिंदगी में खूब तरक्की, और हर किसी का प्यार मिले आपको! सावन की शुभकामनाएं!

3/10

सावन का पहला दिन शुभ हो

जिनके रोम-रोम में शिव हैं, वही विष पिया करते हैं जमाना उन्हें क्या जलाएगा, जो श्रृंगार ही अंगार से किया करते हैं… सावन की शुभकामनाएं!

4/10

हैप्पी सावन 2026

अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चाण्डाल का काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का! सावन की शुभकामनाएं!

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आज है सावन का पहला दिन

जिन्दगी बीते खुशियों के संग, लेकर नाम शिव भोले का दिल में भर लो सावन की उमंग सावन की शुभकामनाएं!

6/10

सावन मुबारक हो

है हाथ में डमरु और है काला नाग साथ, लीला जिसकी अपरम पार वो भोले नाथ हैं! सावन की शुभकामनाएं!

7/10

हर हर महादेव

ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्॥

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सावन की हार्दिक शुभकामनाएं

बाबा ने जिस पर भी डाली छाया, रातों-रात उसकी किस्मत की पड़ रही छाया, वो सब मिला उसे बिन मांगे ही जो कभी किसी ने ना पाया. सावन की शुभकामनाएं!

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सावन की ढेर सारी बधाई

सारा जहां है जिसकी शरण में नमन है उस शिव जी के चरण में बने उस शिवजी के चरणों की धूल आओ मिल कर चढ़ाएं हम श्रद्धा के फूल। सावन की शुभकामनाएं!

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सावन शुभ हो

शिव ही सत्य हैं, शिव अनंत हैं, शिव अनादि हैं, शिव भगवंत हैं, शिव ओंकार हैं, शिव ब्रह्म हैं, शिव शक्ति हैं, शिव ही भक्ति हैं

Sawan Sawan Somwar Wishes
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