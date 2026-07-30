SAWAN, सावन की शुभकामनाएं: इन 10 जबरदस्त मैसेज, फोटो और शायरी शेयर कर दें सावन की बधाई

है हाथ में डमरु और है काला नाग साथ, लीला जिसकी अपरम पार वो भोले नाथ हैं! सावन 2026 की शुभकामनाएं!
भोले बाबा का आशीर्वाद मिले आपको, उनकी दुआ का प्रसाद मिले आपको, आप करें अपनी जिंदगी में खूब तरक्की, और हर किसी का प्यार मिले आपको! सावन की शुभकामनाएं!
जिनके रोम-रोम में शिव हैं, वही विष पिया करते हैं जमाना उन्हें क्या जलाएगा, जो श्रृंगार ही अंगार से किया करते हैं… सावन की शुभकामनाएं!
अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चाण्डाल का काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का! सावन की शुभकामनाएं!
जिन्दगी बीते खुशियों के संग, लेकर नाम शिव भोले का दिल में भर लो सावन की उमंग सावन की शुभकामनाएं!
है हाथ में डमरु और है काला नाग साथ, लीला जिसकी अपरम पार वो भोले नाथ हैं! सावन की शुभकामनाएं!
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्॥
बाबा ने जिस पर भी डाली छाया, रातों-रात उसकी किस्मत की पड़ रही छाया, वो सब मिला उसे बिन मांगे ही जो कभी किसी ने ना पाया. सावन की शुभकामनाएं!
सारा जहां है जिसकी शरण में नमन है उस शिव जी के चरण में बने उस शिवजी के चरणों की धूल आओ मिल कर चढ़ाएं हम श्रद्धा के फूल। सावन की शुभकामनाएं!
शिव ही सत्य हैं, शिव अनंत हैं, शिव अनादि हैं, शिव भगवंत हैं, शिव ओंकार हैं, शिव ब्रह्म हैं, शिव शक्ति हैं, शिव ही भक्ति हैं