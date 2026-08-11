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Shivratri, सावन शिवरात्रि की शुभकामनाएं: इन 11 शानदार फोटो, शायरी, मैसेज शेयर कर दें शिवरात्रि की बधाई

SAWAN Shivratri SHUBHKAMNAYE Shivratri WISHES IN HINDI: 11 अगस्त को सावन शिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। शिवरात्रि पर श्रद्धा के साथ भगवान शिव का जलाभिषेक करें और अपनों का दिन खास बनाने के लिए शेयर करें ये मैसेज-

Shrishti ChaubeyAug 11, 2026 04:04 am IST
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सावन शिवरात्रि की शुभकामनाएं

सावन की शिवरात्रि आई है, भोले की भक्ति साथ लाई है, जिसने सच्चे मन से शीश झुकाया, उसने जिंदगी में नई रोशनी पाई है।

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सावन की शिवरात्रि

ना दौलत की चाहत, ना शोहरत का मान, बस महादेव से जुड़ा रहे अपना ध्यान, जब भी मुश्किलों में घिर जाए ये मन, एक बार ले लेना भोले का नाम

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सावन शिवरात्रि शुभ हो

सावन की हर बूंद में, शिव का नाम मिले, जिसे चाहें भोले, उसे सुकून तमाम मिले।

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सावन शिवरात्रि की बधाई

सावन की फुहार, शिव का ध्यान, यही तो है भक्तों की सच्ची पहचान। हर हर महादेव

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सावन शिवरात्रि 2026

सावन की शिवरात्रि पर, बस इतनी सी दुआ है, भोले की कृपा रहे, यही दिल की तमन्ना है।

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सावन शिवरात्रि मंगलमय हो

सावन शिवरात्रि की रात है, जिसके सिर पर हाथ शिव का, उसकी हर मुश्किल आसान है।

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सावन की शिवरात्रि पर भेजें बधाई

सावन आया है, खुशियों का पैगाम लेकर, भोले आए हैं, भक्तों के नाम लेकर जिसने झुकाया सिर उनके दरबार में, वो लौटता है, सुकून साथ लेकर।

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आपको शिवरात्रि की बधाई

भोले के दर पर देर हो सकती है, पर उनकी कृपा में अंधेर नहीं। बस विश्वास बनाए रखना, महादेव से बड़ी कोई उम्मीद नहीं।

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आज सावन शिवरात्रि पर भेजें ये मैसेज

सिर पर चांद, गले में नाग, भोले का रूप सबसे निराला, जिसके दिल में बस जाएं शिव, उसका जीवन हो जाए उजाला।

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सावन शिवरात्रि शुभकामना संदेश

शिव में भरोसा रखा है, इसलिए खुद को कभी अकेला नहीं पाया, जब-जब मन घबराया, भोलेनाथ को अपने पास पाया।

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शुभ हो सावन शिवरात्रि का दिन

ना कोई डर, ना कोई गम, जब साथ हैं मेरे भोले हमदम, उनकी भक्ति में जो रंग गया, वो जिंदगी भर खुशियों में ढल गया।

Sawan Shivratri Sawan
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