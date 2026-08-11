Shivratri, सावन शिवरात्रि की शुभकामनाएं: इन 11 शानदार फोटो, शायरी, मैसेज शेयर कर दें शिवरात्रि की बधाई

सावन की शिवरात्रि आई है, भोले की भक्ति साथ लाई है, जिसने सच्चे मन से शीश झुकाया, उसने जिंदगी में नई रोशनी पाई है।
ना दौलत की चाहत, ना शोहरत का मान, बस महादेव से जुड़ा रहे अपना ध्यान, जब भी मुश्किलों में घिर जाए ये मन, एक बार ले लेना भोले का नाम
सावन की हर बूंद में, शिव का नाम मिले, जिसे चाहें भोले, उसे सुकून तमाम मिले।
सावन की फुहार, शिव का ध्यान, यही तो है भक्तों की सच्ची पहचान। हर हर महादेव
सावन की शिवरात्रि पर, बस इतनी सी दुआ है, भोले की कृपा रहे, यही दिल की तमन्ना है।
सावन शिवरात्रि की रात है, जिसके सिर पर हाथ शिव का, उसकी हर मुश्किल आसान है।
सावन आया है, खुशियों का पैगाम लेकर, भोले आए हैं, भक्तों के नाम लेकर जिसने झुकाया सिर उनके दरबार में, वो लौटता है, सुकून साथ लेकर।
भोले के दर पर देर हो सकती है, पर उनकी कृपा में अंधेर नहीं। बस विश्वास बनाए रखना, महादेव से बड़ी कोई उम्मीद नहीं।
सिर पर चांद, गले में नाग, भोले का रूप सबसे निराला, जिसके दिल में बस जाएं शिव, उसका जीवन हो जाए उजाला।
शिव में भरोसा रखा है, इसलिए खुद को कभी अकेला नहीं पाया, जब-जब मन घबराया, भोलेनाथ को अपने पास पाया।
ना कोई डर, ना कोई गम, जब साथ हैं मेरे भोले हमदम, उनकी भक्ति में जो रंग गया, वो जिंदगी भर खुशियों में ढल गया।