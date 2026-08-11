Shivratri, सावन शिवरात्रि की शुभकामनाएं: इन 11 शानदार फोटो, शायरी, मैसेज शेयर कर दें शिवरात्रि की बधाई

सावन की शिवरात्रि

ना दौलत की चाहत, ना शोहरत का मान, बस महादेव से जुड़ा रहे अपना ध्यान, जब भी मुश्किलों में घिर जाए ये मन, एक बार ले लेना भोले का नाम