Sawan 2026: सावन से पहले घर ले आएं ये 6 चीजें, इनके बिना अधूरी है शिवजी की पूजा

तांबे का लोटा और गंगाजल

मान्यता है कि शिवजी का तांबे के लोटे से जलाभिषेक किया जाए तो इसे काफी शुभ माना जाता है। ऐसे में सावन से पहले तांबे का एक लोटा जरूर खरीदें। इसी के साथ गंगाजल भी घर ले आए। कोशिश करें कि गंगाजल की मात्रा इतनी हो कि पूरे सावन इससे पूजा की जा सके। अगर घर में पहले से ही गंगाजल है तो आपको फिर से इसे खरीदने की जरूरत नहीं है।