Vastu Tips: वास्तु के अनुसार सावन में रखें इन 5 बातों का ध्यान, बरसेगी भगवान शिव की कृपा

सावन का महीना भगवान शिव को अतिप्रिय है। इस साल सावन का महीना 30 जुलाई से शुरू होगा और 28 अगस्त को समाप्त होगा। इस पूरे महीने में भगवान शंकर की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की जाती है और उनकी कृपा पाने के लिए शिव भक्त व्रत करते हैं। भगवान शंकर को भोलेनाथ कहा गया है। मान्यता है कि भगवान शिव श्रद्धा भाव से शिवलंग पर एक लोटा जल चढ़ाने भर से प्रसन्न हो जाते हैं । भगवान शिव की कृपा पाने के लिए सावन का महीना खास माना गया है। वास्तु शास्त्र के अनुसार सावन में कुछ नियमों का पालन करने या बातों का ध्यान रखने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख-शांति और खुशहाली आती है। जानें वास्तु के अनुसार सावन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
वास्तु शास्त्र के अनुसार, सावन में ईशान कोण यानी उत्तर-पूर्व दिशा को साफ-स्वच्छ रखना चाहिए। यह दिशा भगवान शिव की पूजा के लिए अति उत्तम मानी जाती है। मान्यता है कि घर के ईशान कोण को साफ रखने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से शुभ फलों की प्राप्ति होती है।
वास्तु शास्त्र के अनुसार, सावन में सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। इससे शरीर और मन दोनों शुद्ध रहते हैं। इस दौरान तामसिक भोजन जैसे मांस-मदिरा आदि से दूरी बनाकर रखना चाहिए।
हिंदू धर्म में ब्रह्म मुहूर्त अत्यंत शुभ माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करना आध्यात्मिक और मानसिक उन्नति के लिए अति उत्तम माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय आम तौर पर सुबह 4 से 5:30 बजे के बीच होता है। वास्तु के अनुसार, सावन में ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शिव की पूजा करने से अच्छे फल मिलते हैं। जीवन में सुख-शांति और समृद्धि आती है।
वास्तु के अनुसार, भगवान शिव की पूजा में तुलसी दल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार, देवी तुलसी ने भगवान शिव को श्राप दिया था। जिसके कारण शिव पूजा में तुलसी दल इस्तेमाल नहीं की जाती है। तुलसी को भगवान विष्णु की पूजा में मुख्य रूप से शामिल किया जाता है।
सावन का महीना धैर्य, शांति और आत्मसंयम का समय माना जाता है। मान्यता है कि इस दौरान झूठ बोलने, गुस्सा करने, अपशब्द कहने या किसी का अपमान करने से बचना चाहिए। वास्तु के अनुसार, सावन में गुस्सा करने से भगवान शिव नाराज हो सकते हैं और पूजा-पाठ का शुभ फल प्राप्त नहीं होता है।
इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।