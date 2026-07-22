Vastu Tips: वास्तु के अनुसार सावन में रखें इन 5 बातों का ध्यान, बरसेगी भगवान शिव की कृपा

सावन में किन बातों का रखें ध्यान

सावन का महीना भगवान शिव को अतिप्रिय है। इस साल सावन का महीना 30 जुलाई से शुरू होगा और 28 अगस्त को समाप्त होगा। इस पूरे महीने में भगवान शंकर की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की जाती है और उनकी कृपा पाने के लिए शिव भक्त व्रत करते हैं। भगवान शंकर को भोलेनाथ कहा गया है। मान्यता है कि भगवान शिव श्रद्धा भाव से शिवलंग पर एक लोटा जल चढ़ाने भर से प्रसन्न हो जाते हैं । भगवान शिव की कृपा पाने के लिए सावन का महीना खास माना गया है। वास्तु शास्त्र के अनुसार सावन में कुछ नियमों का पालन करने या बातों का ध्यान रखने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख-शांति और खुशहाली आती है। जानें वास्तु के अनुसार सावन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।