सावन शुरू होने से पहले जान लें घर में शिवलिंग रखना चाहिए या नहीं?

घर में शिवलिंग की चल स्थापना करें या अचल स्थापना

ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार, जिस घर में भगवान शिव का प्रतिदिन पूजन होता है, वह घर मंदिर बन जाता है शिवालय के समान हो जाता है। हिंदू धर्म में शिवलिंग का दो तरह से स्थापना का विधान है। पहली चल स्थापना और दूसरी अचल स्थापना। अगर चल प्रतिष्ठा का अर्थ यहां प्रेम-प्रतिष्ठा से है और अचल प्रतिष्ठा का मतलब प्राण प्रतिष्ठा से है। अगर आप काम के सिलसिले में या अन्य किसी कारणवश बाहर जाते रहते हैं और पूजन का कोई नियम नहीं है। अगर गृहस्थ जीवन के कारण कभी शिव पूजन का समय नहीं मिल सकता है तो इस स्थिति में घर में शिवलिंग की प्रेम-प्रतिष्ठा करनी चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा में मंत्रों द्वारा शिवलिंग की स्थापना की जाती है।