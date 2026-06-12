शनिवार के दिन घर के मेन गेट पर ऐसे लगाएं काले घोड़े की नाल, दूर होगा शनि दोष, आर्थिक तंगी से मिलेगा छुटकारा

शनि दोष से राहत

शनिवार के दिन काले घोड़े की नाल का सही उपयोग शनि दोष निवारण का आसान और प्रभावी उपाय है। इन नियमों का पालन करके आप शनि की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और जीवन की सारी परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।