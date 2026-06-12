शनिवार के दिन घर के मेन गेट पर ऐसे लगाएं काले घोड़े की नाल, दूर होगा शनि दोष, आर्थिक तंगी से मिलेगा छुटकारा

धर्म विशेषज्ञों के मुताबिक, शनिवार के दिन काले घोड़े की नाल को सही विधि से लगाने या धारण करने से शनि की नकारात्मक ऊर्जा कम होती है और सकारात्मक परिणाम दिखने लगते हैं। आइए जानते हैं इस नाल को घर में कैसा लगाना चाहिए और इसके अलावा अन्य कौन-कौन से उपाय किए जा सकते हैं।
शनि देव की शांति के लिए काले घोड़े की नाल को बहुत शक्तिशाली माना जाता है। घोड़ा शनि ग्रह का वाहन है, इसलिए इसकी नाल में शनि की ऊर्जा का विशेष प्रभाव होता है। इसे शनिवार के दिन उपयोग करने से शनि प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति के जीवन से बाधाएं दूर होने लगती हैं। यह उपाय साढ़ेसाती या ढैय्या के दौरान विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होता है।
शनिवार को काले घोड़े की नाल लाकर उसे अच्छे से साफ करें। फिर इसे यू (U) आकार में मोड़कर घर के मुख्य द्वार पर ठोक दें। नाल का मुंह नीचे की ओर होना चाहिए। ऐसा करने से घर में प्रवेश करने वाली नकारात्मक शक्तियां बाहर ही रह जाती हैं। इस उपाय से घर में सुख-शांति बनी रहती है और कलह कम होती है।
शनिवार को काले घोड़े की नाल से बनी अंगूठी को गंगाजल से शुद्ध करें। फिर 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें। इसे दाएं हाथ की मध्यमा उंगली में पहनें। इस उपाय से शनि संबंधी परेशानियां कम होती हैं, मानसिक शांति मिलती है और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है।
अगर दुकान या व्यवसाय में रुकावट आ रही है, तो शनिवार को अभिमंत्रित काले घोड़े की नाल को दुकान के मुख्य द्वार के ऊपर बीच में लगाएं। इससे नजर दोष, जादू-टोना और नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा मिलती है। व्यापार में नई गति आती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है।
शनिवार को काले घोड़े की नाल को काले कपड़े में लपेटकर घर की तिजोरी या अनाज रखने वाले डिब्बे में रख दें। इस उपाय से धन की तंगी दूर होती है, खर्च पर नियंत्रण रहता है और घर में बरकत बढ़ती है। धन टिकने लगता है और आर्थिक स्थिरता आती है।
अगर घर में लगातार तनाव या बुरा माहौल बना रहता है, तो शनिवार को घोड़े की नाल को यू आकार में घर के अंदर किसी ऐसी जगह लटकाएं जहां पूरे घर पर नजर पड़े। इससे नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है और घर में सकारात्मकता का माहौल बनता है।
नाल लगाते या पहनते समय इसे शुद्ध और अभिमंत्रित जरूर करें। महिलाएं मासिक धर्म के दौरान नाल ना छुएं। इस उपाय को नियमित रूप से करने से शनि दोष कम होता है, आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं और जीवन में स्थिरता आती है।
शनिवार के दिन काले घोड़े की नाल का सही उपयोग शनि दोष निवारण का आसान और प्रभावी उपाय है। इन नियमों का पालन करके आप शनि की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और जीवन की सारी परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।