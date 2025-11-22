सामुद्रिक शास्त्र: बेहद शुभ माने जाते हैं शरीर पर बने ये 7 निशान

पीठ पर तिल

दोनों कंधों के बीच पीठ पर तिल होना ब्रह्मा का आशीर्वाद है। ऐसे व्यक्ति मुसीबत में भी भाग्य से बच जाते हैं। इनका हर काम अपने आप बनता है। ये जहां भी जाते हैं, लोग इनका सम्मान करते हैं। डिस्क्लेमर: यह खबर धर्म ग्रंथों, सामान्य जानकारियों और धर्म विशेषज्ञों के सलाह पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।