समुद्र मंथन में क्या-क्या निकला था? आपको पता हैं सारे 14 रत्नों के नाम?

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवताओं और असुरों ने अमृत पाने के लिए क्षीर सागर में समुद्र मंथन किया था। इसी मंथन से 14 दिव्य रत्न निकले थे। आइए जानते हैं कि इनके नाम क्या था और इनका महत्व क्या था?
समुद्र मंथन से सुंदर अप्सराएं भी निकलीं। इन्हें स्वर्गलोक में नृत्य, सुंदरता और कला का प्रतीक माना गया।
शुभता और पवित्रता का प्रतीक पाञ्चजन्य शंख भी समुद्र मंथन में निकला। इस शंख को भगवान विष्णु ने लिया था।
समुद्र मंथन से निकला हलाहल विष इतना खतरनाक था कि भगवान शिव ने उसे पीकर पूरी दुनिया को बचाया था।
वारुणी देवी को मदिरा की देवी माना जाता है। समुद्र मंथन के दौरान देवताओं के ठुकराए जाने के बाद असुरों ने उन्हें अपनाया था।
समुंद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरि देव अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। उन्हें आयुर्वेद, सेहत और चिकित्सा का देवता माना जाता है।
कामधेनु ऐसी दिव्य गाय मानी जाती है जो भक्तों की हर इच्छा पूरी करने और सुख देने की शक्ति रखती है। समुद्र मंथन से ये भी निकलीं। माना जाता है कि पूजा घर में इसे जरूर रखना चाहिए।
समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश अमरता का प्रतीक माना गया। इसे पाने के लिए देवताओं और असुरों के बीच काफी लड़ाई हुई।
कौस्तुभ मणि की गिनती बेशकीमती रत्नों में होती है। समुद्र मंथन से निकलने के बाद इसे भगवान विष्णु ने धारण किया।
समुद्र मंथन से ऐरावत नाम का सफेद दिव्य हाथी भी निकला। इसे इंद्र देव के वाहन के रूप में जाना जाता है जोकि शक्ति के साथ-साथ सम्मान और वैभव का प्रतीक माना जाता है।
उच्चैःश्रवा नाम का सफेद रंग का दिव्य घोड़ा भी इस मंथन के दौरान बाहर आया। इसे शक्ति, तेज, सम्मान और राजसी वैभव का प्रतीक माना गया।
समुद्र मंथन से निकला चंद्रमा शांति, ठंडक और सुंदरता का प्रतीक माना जाता है। हलाहल विष पीने के बाद इसे शिव जी ने अपने सिर पर धारण किया।
पारिजात वृक्ष भी समुद्र मंथन में निकला। इसे स्वर्ग का पौधा भी कहते हैं जोकि सुंदरता, खुशहाली और सुख का प्रतीक माना जाता है।
समुद्र मंथन से धन की देवी माता लक्ष्मी प्रकट हुईं। उन्हें धन, सुख, समृद्धि और सौभाग्य की देवी माना जाता है।
कल्पवृक्ष ऐसा दिव्य पेड़ माना जाता है जो मन की हर इच्छा पूरी कर सुख-समृद्धि प्रदान करता है। दिखने में बेहद ही खूबसूरत कल्पवृक्ष भी समुद्र मंथन में निकला।