समुद्र मंथन में क्या-क्या निकला था? आपको पता हैं सारे 14 रत्नों के नाम?

इस जगह हुआ था समुद्र मंथन

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवताओं और असुरों ने अमृत पाने के लिए क्षीर सागर में समुद्र मंथन किया था। इसी मंथन से 14 दिव्य रत्न निकले थे। आइए जानते हैं कि इनके नाम क्या था और इनका महत्व क्या था?