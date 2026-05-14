Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
फोटो

पुराने कपड़े दान करने से पहले नमक के पानी से क्यों धोना चाहिए? पढ़ें वास्तु से जुड़े 7 नियम

क्या आप पुराने कपड़ों को दान करने से पहले नमक के पानी से धोते हैं? अगर नहीं तो इससे आपको काफी नुकसान हो सकता है। यहां पढ़ें कपड़ों के दान से जुड़े 7 जरूरी वास्तु और ज्योतिष नियमों के बारे में।

Garima SinghMay 14, 2026 08:07 pm IST
1/8

कपड़ों का दान और वास्तु की जरूरी बातें

वास्तु और ज्योतिष शास्त्र में कपड़ों के दान को बहुत पुण्य का काम माना जाता है। हालांकि ये दान गलत तरीके से किया जाए तो ये जिंदगी में नकारात्मकता भी फैला सकता है। माना जाता है कि कपड़ों का गलत तरीके से दान करने से भाग्य दोष लगता है। ऐसे में इसका दान करते वक्त कुछ नियमों को पता होना बेहद ही जरूरी है।

2/8

फटे-पुराने कपड़े ना करें दान

बहुत ज्यादा फटे, पुराने या खराब हालत वाले कपड़े भूलकर भी ना दान करें। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसे कपड़ों का दान किया जाए तो घर में पैसों से जुड़ी दिक्कत होती है। साथ ही जिंदगी में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। दान में हमेशा ऐसे कपड़े दें जो साफ हो और पहनने लायक हो।

3/8

इनरवियर ना करें दान

ज्योतिष और वास्तु के अनुसार इनरवियर का दान करना सही नहीं माना जाता है। कपड़ों का सीधा संबंध शुक्र ग्रह से होता है। इनरवियर वगैरह का दान करने से शुक्र ग्रह कमजोर होता है। इसका सुख-सुविधाओं से लेकर रिश्तों पर पड़ता है।

4/8

दान देने से पहले धोएं कपड़े

इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी बिना धुले कपड़े सीधे किसी को दान में ना दें। गंदे कपड़ों का दान करने से जिंदगी में राहु और शनि के अशुभ प्रभाव एक्टिवेट हो जाते हैं। कपड़ों को अच्छे से धोकर सुखाने के बाद इसे सही तरीके से तह लगाकर ही दान दें।

5/8

नमक के पानी में कपड़ों को धोएं

दान किए जाने वाले कपड़ों को एक बार नमक के पानी में खंगाल लेना अच्छा माना जाता है। दरअसल कपड़ों में हमारी एनर्जी होती है। अगर इन्हें ऐसे ही दान कर दिया जाए को हमारी एनर्जी कहीं ना कहीं इससे बुरी तरह से प्रभावित होती है। नमक के घोल में कपड़ों को खंगाल लेने से नकारात्मकता दूर होत जाती है।

6/8

काले कपड़े सोच-समझकर करें दान

काला रंग शनि ग्रह से जुड़ा माना जाता है। ऐसे में काले कपड़ों का दान केवल जरूरतमंद व्यक्ति को ही करें। बिना जरूरत के ऐसा दान ना ही करें। इस रंग के कपड़े का दान शाम के समय सिर्फ शनिवार को ही करें।

7/8

बुधवार के दिन हरे कपड़ों का दान शुभ

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुधवार को हरे रंग के कपड़ों का दान करने से बुध ग्रह मजबूत होता है। इससे बुद्धि, करियर, बिजनेस और कम्यूनिकेशन से जुड़े कामों में पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है।

8/8

अच्छे मन और सम्मान के साथ करें दान

दान का सबसे बड़ा नियम है कि इसे हमेशा सच्चे मन और सम्मान के साथ किया जाए। कभी भी दान करते वक्त आपके अंदर अहम नहीं आना चाहिए। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Vastu Tips Vastu Shastra
Hindi Newsफोटोपंचांग-पुराणपुराने कपड़े दान करने से पहले नमक के पानी से क्यों धोना चाहिए? पढ़ें वास्तु से जुड़े 7 नियम