पुराने कपड़े दान करने से पहले नमक के पानी से क्यों धोना चाहिए? पढ़ें वास्तु से जुड़े 7 नियम

कपड़ों का दान और वास्तु की जरूरी बातें

वास्तु और ज्योतिष शास्त्र में कपड़ों के दान को बहुत पुण्य का काम माना जाता है। हालांकि ये दान गलत तरीके से किया जाए तो ये जिंदगी में नकारात्मकता भी फैला सकता है। माना जाता है कि कपड़ों का गलत तरीके से दान करने से भाग्य दोष लगता है। ऐसे में इसका दान करते वक्त कुछ नियमों को पता होना बेहद ही जरूरी है।