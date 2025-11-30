Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोपंचांग-पुराणपीड़ा, सुख, खुशी और गम बाहरी नहीं आपके भीतर हैं, जानें सद्गुरु के मोटिवेशनल संदेश

पीड़ा, सुख, खुशी और गम बाहरी नहीं आपके भीतर हैं, जानें सद्गुरु के मोटिवेशनल संदेश

सद्गुरु के नाम से फेमस ईशा फाउंडेशन के संस्थापक और आध्यात्मिक गुरु जग्गी वासुदेव कहते हैं कि आपका सुख, दुख, शांति, तनाव… ये सब बाहर की चीजें नहीं हैं। ये आपके भीतर पैदा होते हैं। दुनिया वही है, बस आपका नजरिया बदल जाए, तो स्वर्ग बन जाए। आज 8 संदेश जो जिंदगी हमेशा के लिए बदल देंगे।

Navaneet RathaurSun, 30 Nov 2025 09:59 PM
1/7

पीड़ा कोई घटना नहीं, आपकी प्रतिक्रिया है

सद्गुरु के मुताबिक, कोई आपको दुखी नहीं कर सकता है। आप खुद अपने मन में दुख पैदा करते हैं। पति ने कुछ कहा, बॉस ने डांटा, पैसा चला गया – ये सिर्फ घटनाएं हैं। दुख आपके भीतर का जवाब है। बस आप जवाब बदल दीजिए, दुख गायब।

2/7

खुशी कोई पाना नहीं, छोड़ना है

आप खुशी ढूंढते फिर रहे हैं – नई गाड़ी, नया रिश्ता, नई नौकरी। सद्गुरु कहते हैं कि खुशी आपके भीतर पहले से है। बस अपने डर, शिकायतें और अपेक्षाएं छोड़ दीजिए। जितना कम चाहेंगे, उतना ज्यादा खुश रहेंगे।

3/7

आप वही हैं जो सोचते हैं

सद्गुरु कहते हैं कि आप रोज सोचते हैं – मैं बेकार हूं, मेरे साथ ही बुरा होता है। बस हो गया, आप बेकार बन गए। सद्गुरु कहते हैं कि एक बार ये सोचिए मैं बहुत खूबसूरत हूं, मेरे साथ हमेशा अच्छा होता है – कुछ ही दिनों में आपकी जिंदगी बदल जाएगी।

4/7

प्रेम कोई करना नहीं, होना है

आप कहते हैं – मैं उसे बहुत प्यार करता हूं। सद्गुरु के मुताबिक, प्रेम कोई क्रिया नहीं, आपकी स्थिति है। जब आप प्रेम में है, तब सबको प्यार मिलता है। पहले खुद से प्रेम करिए, बाकी अपने आप हो जाएगा।

5/7

तनाव आपका अपना निर्माण है

दुनिया में कोई तनाव नहीं है। आपने अपने दिमाग में कल्पना की – ये हो गया तो क्या होगा? और तनाव तैयार। सद्गुरु कहते हैं कि अभी इसी पल में जीएंगे। अभी क्या कमी है? कुछ नहीं। अगर आप ये सब सोचना छोड़ देंगे, तो तनाव खत्म हो जाएगा।

6/7

मौत से डर क्यों? जन्म से डरना चाहिए था

आप मौत से डरते हैं। सद्गुरु कहते हैं कि मौत तो मुक्ति है। असली डर जन्म का होना चाहिए था – अब फिर 80 साल झंझट। और दूसरा आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका अपना मन है। उसे दोस्त बना लें, जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी।

7/7

आपकी जिंदगी आपके हाथ में है

सद्गुरु का सबसे गहरा संदेश – बाहर कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। बस भीतर जरा सा बदल जाए – सब बदल जाएगा। आज से सिर्फ एक काम करिए – हर स्थिति में मुस्कुराइए और कहिए ये भी ठीक है। 21 दिन बाद खुद देखिए, जिंदगी कितनी सुंदर हो गई। डिस्क्लेमर: यह खबर धर्म ग्रंथों, सामान्य जानकारियों और धर्म विशेषज्ञों के सलाह पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

Hindu Sanatan