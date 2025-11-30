पीड़ा, सुख, खुशी और गम बाहरी नहीं आपके भीतर हैं, जानें सद्गुरु के मोटिवेशनल संदेश

आपकी जिंदगी आपके हाथ में है

सद्गुरु का सबसे गहरा संदेश – बाहर कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। बस भीतर जरा सा बदल जाए – सब बदल जाएगा। आज से सिर्फ एक काम करिए – हर स्थिति में मुस्कुराइए और कहिए ये भी ठीक है। 21 दिन बाद खुद देखिए, जिंदगी कितनी सुंदर हो गई। डिस्क्लेमर: यह खबर धर्म ग्रंथों, सामान्य जानकारियों और धर्म विशेषज्ञों के सलाह पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।