घर में निकले सांप की आपने भी की हत्या? लग सकते हैं ये दोष, शिवजी का उपाय करेगा बचाव

सर्प हत्या के बुरे असर से बचाव का आसान उपाय

सर्प हत्या से जिंदगी पर बुरा असर पड़ता है लेकिन इसके प्रभाव को कम करने के भी उपाय हैं। भगवान शिव की पूजा करें। दूध और जल से उनका जलाभिषेक करें। इसी के साथ मन ही मन उनसे और नाग देवता से माफी मांगें। इसके अलावा आप दान-पुण्य का काम भी कर सकते हैं। जानवरों की सेवा करें। मन शांत रखने के लिए आप कई और उपाय भी कर सकते हैं।