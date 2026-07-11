रत्नशास्त्र: रूबी पहनने से सूर्य की तरह चमकती है किस्मत, लेकिन ये लोग गलती से ना पहनें माणिक्य

माणिक्य से जीवन में बदलाव

सही व्यक्ति द्वारा सही समय पर पहना गया माणिक्य जीवन में सम्मान, सफलता और समृद्धि लेकर आता है। लेकिन गलत हाथ में यह नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए ज्योतिषीय सलाह लेकर ही इसे धारण करें। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।