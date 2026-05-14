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Vastu Tips: घर में उगते सूरज की पेटिंग क्यों लगाते हैं? सही दिशा में टांगने से मिलेंगे 7 फायदे

Rising Sun Painting Benefits: वास्तु शास्त्र में उगते सूरज की पेटिंग या फोटो को सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। जानें घर या ऑफिस में उगते हुए सूरज की पेटिंग लगाने के क्या फायदे मिलते हैं? पेटिंग को लगाने का गलत तरीका आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है।

Garima SinghMay 14, 2026 11:07 pm IST
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उगते हुए सूरज की पेटिंग लगाने का सही तरीका

वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में उगते सूरज की पेटिंग लगाना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसी घर में सकारात्मक ऊर्जा लाती है और माहौल को खुशनुमा बनाए रखती है। शास्त्र के अनुसार इसे घर में लगाने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। साथ ही मन में नई उम्मीद आती है और तरक्की के रास्ते खुलने लगते हैं। ऐसे में इसे घर में जरूर लगाना चाहिए। हालांकि इसे लगाने के सही नियम पता होने जरूरी है।

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उगते सूरज की फोटो की सही दिशा

वास्तु शास्त्र के अनुसार उगते सूरज की तस्वीर हमेशा घर की पूर्व दिशा में लगानी चाहिए। वास्तु के अनुसार यह दिशा सूर्य देव से जुड़ी होती है और घर में नई ऊर्जा लाती है। इससे घर की ऊर्जा काफी बैलेंस्ड होती है।

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लिविंग रूम में लगाने के फायदे

अगर आप उगते सूरज की पेटिंग को लिविंग एरिया में लगाएंगे तो ये घर के लोगों के बीच के बॉन्ड को अच्छी ऊर्जा देगा। लोगों में आपसी समझ बढ़ेगी। तनाव कम होगा और साथ ही आर्थिक स्थिति भी धीरे-धीरे बेहतर होने लगेगी।

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ऑफिस में लगाएं उगते सूरज की पेटिंग

प्रोफेशनल लाइफ में तरक्की पाने के लिए या फिर किसी भी तरह की बाधा को कम करने के लिए आप इस पेटिंग को ऑफिस में जरूर लगाना चाहिए। वास्तु के अनुसार इससे काम में फोकस करने में मदद मिलती है। साथ ही कॉन्फिडेंस बढ़ता है और करियर में ग्रोथ भी होती है।

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उगते सूरज की पेटिंग के 7 फायदे

वास्तु अनुसार सही दिशा में उगते सूरज की फोटो लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। साथ ही इससे मानसिक शांति, सम्मान और सफलता के अवसर मिलते हैं। उगते सूरज की तस्वीर से घर के साथ-साथ जिंदगी से भी नकारात्मकता खत्म होने लगती है। साथ ही आर्थिक स्थिति सही होती है और स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी नहीं होती हैं।

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बेडरूम में ना लगाएं उगते सूरज की पेटिंग

वास्तु शास्त्र के अनुसार बेडरूम में बहुत तेज रोशनी वाली या लाल रंग की उगते सूरज की पेटिंग नहीं लगानी चाहिए। इससे बेचैनी और तनाव बढ़ सकता है।

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ना लगाएं सूरज की ऐसी पेटिंग

घर में डूबते सूरज या उदासी दिखाने वाली तस्वीरें लगाने से बचना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसी तस्वीरें जिंदगी में नकारात्मकता और निराशा बढ़ा सकती है।

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रखें इस बात का ध्यान

उगते सूरज की तस्वीर हमेशा साफ और सुंदर होनी चाहिए। टूटी या फिर खराब फ्रेम वाली फोटो वास्तु के अनुसार शुभ नहीं मानी जाती है। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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