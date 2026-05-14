Vastu Tips: घर में उगते सूरज की पेटिंग क्यों लगाते हैं? सही दिशा में टांगने से मिलेंगे 7 फायदे

उगते हुए सूरज की पेटिंग लगाने का सही तरीका

वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में उगते सूरज की पेटिंग लगाना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसी घर में सकारात्मक ऊर्जा लाती है और माहौल को खुशनुमा बनाए रखती है। शास्त्र के अनुसार इसे घर में लगाने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। साथ ही मन में नई उम्मीद आती है और तरक्की के रास्ते खुलने लगते हैं। ऐसे में इसे घर में जरूर लगाना चाहिए। हालांकि इसे लगाने के सही नियम पता होने जरूरी है।