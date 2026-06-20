Raviwar ke Niyam: रविवार को ये 6 काम करने से सूर्य होंगे मजबूत, सफलता की राह में आने वाली हर बाधा होगी दूर

रविवार का दिन सूर्य देवता को समर्पित है। इस दिन कुछ नियमों और आसान उपायों को अपनाने से सूर्य की शक्ति बढ़ती है और जीवन की हर बाधा दूर होती है। आइए जानते हैं रविवार को सूर्य को मजबूत करने के लिए क्या करें।
रविवार की सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे में स्वच्छ जल, लाल फूल, अक्षत, लाल चंदन और दूर्वा डालकर सूर्य को अर्घ्य दें। यह उपाय सूर्य को प्रसन्न करता है और जातक के स्वास्थ्य तथा आत्मविश्वास को मजबूत बनाता है। नियमित अर्घ्य देने से कार्यों में आने वाली बाधाएं कम होती हैं और यश की प्राप्ति होती है।
रविवार को नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके बजाय दूध, दही, गेहूं की रोटी, दलिया या फलाहार ग्रहण करें। यह नियम सूर्य की स्थिति को मजबूत करता है। नमक त्याग करने से सूर्य देवता प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति के जीवन में स्थिरता आती है।
रविवार को गुड़, जौ, लाल वस्त्र, तांबा या गेहूं का दान करना बहुत शुभ है। स्नान के बाद सूर्य देवता की पूजा कर इन वस्तुओं का दान करें। इससे सूर्य की प्रतिकूल दशा का प्रभाव कम होता है और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। दान हमेशा सुबह के समय करना चाहिए।
प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से सूर्य की शक्ति बढ़ती है। यह स्तोत्र सूर्य देवता को समर्पित है। रोज पढ़ने से आत्मविश्वास बढ़ता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है और कार्यों में सफलता मिलती है। माता-पिता का आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत करें।
रविवार को सूर्य को अर्घ्य देते समय 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' या 'ॐ सूर्याय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें। साथ में गायत्री मंत्र का जाप भी लाभकारी है। इन मंत्रों से सूर्य देवता शीघ्र प्रसन्न होते हैं और जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है।
सूर्य की कमजोर स्थिति में माणिक्य रत्न धारण करना बहुत प्रभावी है। इसे रविवार के दिन सोने की अंगूठी में दाहिने हाथ की अनामिका में पहनें। लेकिन पहले ज्योतिषी से कुंडली अवश्य दिखवाएं। माणिक्य आत्मविश्वास और स्वास्थ्य दोनों को मजबूत करता है।
रविवार को लाल या पीला रंग के वस्त्र धारण करना शुभ होता है। इन रंगों से सूर्य की ऊर्जा बढ़ती है। इससे दिनभर सकारात्मकता बनी रहती है और कार्यों में सफलता मिलती है।
इन उपायों को नियमित रूप से करने से सूर्य की स्थिति मजबूत होती है। इससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और सफलता की राह आसान हो जाती है। सूर्य मजबूत होने पर जीवन की हर बाधा दूर होती है और व्यक्ति समाज में सम्मान प्राप्त करता है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।