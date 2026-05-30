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Ravivar Ke Upay: रविवार के दिन जरूर करें ये 5 काम, सूर्य देव की कृपा से घर में बढ़ेगी खुशियां, पूरे होंगे सारे अटके काम

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, रविवार का दिन भगवान सूर्य को समर्पित है। जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य मजबूत स्थिति में होते हैं, उसे समाज में मान-सम्मान, उच्च पद और बेहतर स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। वहीं सूर्य की स्थिति कमजोर होने पर व्यक्ति को कठिन परिश्रम के बाद भी असफलता का सामना करना पड़ता है।

Navaneet RathaurMay 30, 2026 09:30 pm IST
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रविवार के उपाय

अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर हैं या आप सूर्य देव को प्रसन्न कर उनकी विशेष कृपा पाना चाहते हैं, तो रविवार के दिन ज्योतिष के कुछ विशेष उपायों को अपना सकते हैं। आज हम आपको सूर्य देव की कृपा पाने के लिए रविवार के 5 ज्योतिषीय उपाय बताएंगे।

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सूर्योदय के समय अर्घ्य

रविवार के दिन सुबह में जल्दी जग जाएं। नित्य क्रिया-कर्म से निवृत होकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। इसके बाद तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरें और उसमें थोड़ा रोली, अक्षत और लाल फूल डाल लें। इस जल को उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें। जल देते समय अपनी दृष्टि जल की धार से आती सूर्य की किरणों पर रखें। इस दौरान 'ॐ सूर्याय नमः' या 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' का जाप करें। सूर्य देव जल देने से आत्मविश्वास बढ़ता है और मानसिक तौर पर भी मजबूती मिलती है।

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मंत्र साधना से मिलेगी यश-कीर्ति

मंत्रों में अपार शक्ति होती है। रविवार के दिन भगवान सूर्य के विभिन्न नामों का स्मरण करना अत्यंत फलदायी है। अर्घ्य देते समय या उसके बाद 'ॐ सूर्याय नमः, ॐ वासुदेवाय नमः और ॐ आदित्य नमः' मंत्रों का कम से कम 108 बार जाप करें। यदि आप किसी विशेष कार्य में सफलता चाहते हैं, तो 'आदित्य हृदय स्तोत्र' का पाठ करना आपके लिए सबसे अच्छा होगा। मान्यता है कि ऐसा करने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से हर तरह की बाधाएं दूर होती हैं।

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लाल रंग और चंदन का प्रयोग

ज्योतिष में लाल रंग को सूर्य का प्रतीक माना गया है। रविवार के दिन घर से निकलते समय माथे पर लाल चंदन का तिलक जरूर लगाएं। लाल चंदन सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। अगर संभव हो, तो इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनें। माना जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार आता है और समाज में उसका प्रभाव बढ़ता है। ऐसा करने से आपके अटके हुए सरकारी या प्रशासनिक कार्य भी गति पकड़ने लगते हैं।

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मेन गेट पर दीया जलाएं

रविवार की शाम को सूर्यास्त के बाद अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर घी के दीपक जलाना बहुत शुभ होता है। साथ मुख्य द्वार की साफ-सफाई पर भी विशेष ध्यान दें। कहा जाता है कि रविवार की शाम दीपक जलाने से ना केवल सूर्य देव की कृपा मिलती है, बल्कि सुख-समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी का भी घर में आगमन होता है। आर्थिक तंगी को दूर करने और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने के लिए यह उपाय अचूक माना गया है।

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बरगद के पत्ते का विशेष उपाय

अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है, जो लंबे समय से अधूरी है, तो रविवार के दिन एक बरगद का पत्ता लाएं। उसे साफ जल से धोकर उस पर अपनी इच्छा लिख दें। इसके बाद इस पत्ते को किसी बहती हुई नदी या जलधारा में प्रवाहित कर दें। माना जाता है कि यह प्राचीन उपाय व्यक्ति की सोई हुई किस्मत को जगा देता है और कार्यों में आ रही रुकावटें खुद ही समाप्त होने लगती हैं।

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दान-पुण्य से बढ़ेगा सौभाग्य

शास्त्रों में दान को सबसे बड़ा पुण्य बताया गया है। रविवार के दिन सूर्य देव से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए। इस दिन गुड़, गेहूं, तांबा, लाल वस्त्र, दूध और चावल का दान जरूरतमंदों को करें। ऐसा करने से कुंडली में सूर्य की स्थिति बलवान होती है, जिससे व्यक्ति को यश और वैभव की प्राप्ति होती है।

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उपाय के साथ इसका भी रखें ध्यान

रविवार के दिन अपने खान-पान पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। संभव हो, तो इस दिन नमक का सेवन कम करें या बिल्कुल ना करें। सूर्यास्त के बाद नमक खाना वर्जित माना जाता है। इस दिन तामसिक भोजन करने से बचना चाहिए। सात्विक आहार ग्रहण करने से सूर्य देव की ऊर्जा आपके शरीर में सही तरीके से प्रवाहित होती है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर रहती हैं। इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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