Ravivar Ke Upay: रविवार के दिन जरूर करें ये 5 काम, सूर्य देव की कृपा से घर में बढ़ेगी खुशियां, पूरे होंगे सारे अटके काम

उपाय के साथ इसका भी रखें ध्यान

रविवार के दिन अपने खान-पान पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। संभव हो, तो इस दिन नमक का सेवन कम करें या बिल्कुल ना करें। सूर्यास्त के बाद नमक खाना वर्जित माना जाता है। इस दिन तामसिक भोजन करने से बचना चाहिए। सात्विक आहार ग्रहण करने से सूर्य देव की ऊर्जा आपके शरीर में सही तरीके से प्रवाहित होती है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर रहती हैं। इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।